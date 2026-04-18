На Одещині помітили рідкісну чаплю-примару з Африки

Чапля в небі. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

На території Тузлівських лиманів помітили руду чаплю, дуже рідкісного птаха. Він з’являється тут лише під час весняної та осінньої міграції, адже більшу частину року проводить в Африці.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на еколога і наукового співробітника парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Чапля, яку помітили на Одещині. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

Чапля-невидимка на Одещині

За його словами, зараз триває активна міграція птахів, і серед них можна побачити доволі незвичайні види. Одним із них є руда чапля. Яка вважається одним із найпотаємніших птахів у водно-болотних угіддях. Її забарвлення допомагає буквально зникати серед очерету.

"Це справжній майстер маскування. Коли вона відчуває небезпеку, то витягує шию вгору і завмирає, стаючи майже невидимою серед стебел", — пояснює еколог.

На відміну від сірої чаплі, яка часто стоїть на відкритій воді, руда уникає відкритих місць і тримається в густих заростях.

Руді чаплі під час міграції. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

Які особливості має руда чапля

Цей птах має кілька особливостей, які допомагають йому виживати:

тонка і гнучка шия дозволяє швидко хапати здобич між стеблами;

довгі пальці дають змогу ходити по плаваючій рослинності;

полює переважно на світанку або в сутінках.

Раціон у рудої чаплі доволі різноманітний. Вона їсть не лише рибу, а й жаб, комах, ящірок і навіть дрібних гризунів. Руда чапля є перелітним птахом. Ті особини, що гніздяться в Україні, на зиму відлітають до тропічної Африки, перетинаючи Сахару.

"Цікаво, що ці птахи летять переважно вночі, на відміну від багатьох інших великих видів", — додає Русєв.

У парку зазначають, що зустріти руду чаплю — велика рідкість для Одещини, адже вона з’являється тут лише під час прольоту.

Чапля маскується в Очереті. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани"

Як повідомляли Новини.LIVE раніше над територією Національного природного парку "Тузлівські лимани" спостерігали масову міграцію. Лише за дві ранкові години фахівці нарахували понад десять тисяч птахів, що тримають шлях на північ. Серед величезних зграй можна було впізнати як звичних зябликів чи гусей, так і рідкісних рожевих пеліканів, червонокнижних огарів та малих бакланів. Крім цього, днями на півдні Одещини зафіксували масову зупинку білих лелек. Майже дві тисячі птахів приземлилися в районі Татарбунарів, біля лиману Сасик.

Також Новини.LIVE писали, що у нацпарку на Одещині випустили в дику природу сипуху, яку кілька місяців тому знайшли пораненою. Цей вид занесений до Червоної книги України і нині перебуває під загрозою зникнення. Кілька місяців тому сипуху принесли пораненою на Станцію юннатів в Ізмаїлі.