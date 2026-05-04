Главная Одесса На Одесчине запретили пользоваться полевыми дорогами

Дата публикации 4 мая 2026 09:13
Полевая дорога в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области водителям ограничили движение вблизи государственной границы. Речь идет о полевых дорогах, которыми часто пользуются нарушители. Запрет действует не для всех - есть исключения для аграриев.

Об изменениях сообщили в Бессарабском поселковом совете, передает Новини.LIVE.

Закрытие проезда

В зоне ответственности 25 пограничного отряда, в частности в Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах области, фиксируют активное использование полевых дорог для незаконного пересечения границы. Такие пути часто не входят в официальный реестр автомобильных дорог, но ведут прямо к государственной границе. Именно поэтому их решили ограничить для движения транспорта.

Отныне в Одесской области проезд по этим дорогам запрещен для большинства водителей. Ограничение касается маршрутов, которые отсутствуют в официальных перечнях и ведут к границе. В то же время исключение сделали для техники и оборудования, которые работают в сельском хозяйстве. Речь идет о транспорте, задействованном в полевых работах.

В пограничном отряде объясняют, что в Одесской области такие шаги нужны для борьбы с нарушениями и усиления контроля. Ограничения ввели в соответствии с правилами пограничного режима, утвержденных правительством. Водителей просят учесть эти изменения при планировании маршрутов и не использовать полевые дороги вблизи границы.

Строительство стоянки

В Одесской области возле пункта пропуска "Рени — Джюрджюлешть" обустраивают новую площадку для стоянки и отдыха водителей. Она расположена на трассе М-15 Одесса — Рени в направлении Бухареста. Часть строительных работ уже завершили: подготовили основание покрытия, смонтировали каркасы сооружений, уложили плитку и обустроили систему отвода сточных вод. Сейчас продолжаются работы по подключению инженерных сетей, установке оборудования и благоустройству территории.

Площадка площадью 1,7 гектара рассчитана на 46 грузовиков и 13 легковых авто, в том числе места для людей с инвалидностью. Проект реализуют при поддержке ЕС в рамках программы CEF: половину расходов покрывает грант, другую — госбюджет. Ожидается, что это уменьшит очереди на границе и улучшит условия для водителей.

Как сообщали Новини.LIVE, водители из Одесской области начали получать отказы на границе с Румынией из-за неполного пакета документов. Кроме стандартных бумаг, пограничники могут проверять сертификат технического состояния авто. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы не пропустить машину.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе проводят масштабный ремонт дорог и тротуаров. Работы одновременно ведутся в разных районах города. Из-за этого возможны пробки и частичные ограничения движения. Водителям и пешеходам советуют заранее планировать маршруты.

Мария Луценко - Редактор
