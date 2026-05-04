На Одещині заборонили користуватися польовими дорогами

Польова дорога на Одещині.

На Одещині водіям обмежили рух поблизу державного кордону. Йдеться про польові дороги, якими часто користуються порушники. Заборона діє не для всіх — є винятки для аграріїв.

Про зміни повідомили в Бессарабській селищній раді, передає Новини.LIVE.

Закриття проїзду

У зоні відповідальності 25 прикордонного загону, зокрема в Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах області, фіксують активне використання польових доріг для незаконного перетину кордону. Такі шляхи часто не входять до офіційного реєстру автомобільних доріг, але ведуть прямо до державного рубежу. Саме тому їх вирішили обмежити для руху транспорту.

Відтепер на Одещині проїзд цими дорогами заборонений для більшості водіїв. Обмеження стосується маршрутів, які відсутні в офіційних переліках і ведуть до кордону. Водночас виняток зробили для техніки та обладнання, які працюють у сільському господарстві. Йдеться про транспорт, задіяний у польових роботах.

У прикордонному загоні пояснюють, що на Одещині такі кроки потрібні для боротьби з порушеннями та посилення контролю. Обмеження запровадили відповідно до правил прикордонного режиму, затверджених урядом. Водіїв просять врахувати ці зміни під час планування маршрутів і не використовувати польові дороги поблизу кордону.

Будівництво стоянки

На Одещині біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" облаштовують новий майданчик для стоянки та відпочинку водіїв. Він розташований на трасі М-15 Одеса — Рені у напрямку Бухареста. Частину будівельних робіт уже завершили: підготували основу покриття, змонтували каркаси споруд, уклали плитку та облаштували систему відведення стічних вод. Зараз тривають роботи з підключення інженерних мереж, встановлення обладнання та благоустрою території.

Майданчик площею 1,7 гектара розрахований на 46 вантажівок і 13 легкових авто, зокрема місця для людей з інвалідністю. Проєкт реалізують за підтримки ЄС у межах програми CEF: половину витрат покриває грант, іншу — держбюджет. Очікується, що це зменшить черги на кордоні та покращить умови для водіїв.

