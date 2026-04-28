Трасу Одеса — Рені розвантажать: біля кордону будують майданчик

Майданчик для відпочинку водіїв на трасі Одеса — Рені. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На Одещині продовжують модернізацію прикордонної інфраструктури. Біля пункту пропуску на трасі М-15 Одеса — Рені будують майданчик для стоянки та відпочинку транспорту, який має розвантажити під’їзди до кордону та покращити умови для водіїв і пасажирів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Майданчик для транспорту на трасі Одеса — Рені

Йдеться про територію поблизу міжнародного пункту пропуску Рені — Джюрджюлешть. На об’єкті вже завершили підготовку основи дорожнього покриття. Також змонтовано каркаси будівель, встановлено колони, балки та ригелі. Крім цього, облаштовано плиткове покриття, систему фільтрації стічних вод, а укоси земляного полотна укріпили монолітними бетонними плитами.

Зведені будівлі на трасі Одеса — Рені. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Які роботи тривають зараз

Наразі будівельники займаються внутрішніми інженерними системами. Йдеться про сантехнічні мережі, електромонтаж, вентиляцію та встановлення санітарно-технічного обладнання. Паралельно триває благоустрій території. На майданчику готують зони відпочинку, пішохідні доріжки та озеленення.

Такий вигляд має майданчик з висоти. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Яким буде майданчик на трасі Одеса — Рені

Площа нової зони відстою та відпочинку становитиме 1,7 гектара. Тут передбачено:

46 місць для вантажного транспорту;

13 місць для легкових автомобілів;

2 місця для людей з інвалідністю.

Будівництво входить до програми CEF з модернізації міжнародного пункту пропуску Рені — Джюрджюлешть. Половину вартості покриває грант Європейського Союзу в межах програми "Механізм Сполучення Європи", ще 50% фінансується з державного бюджету України.

Чоловік проводить дорожні ремонти. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Що включає проєкт

Для України вартість проєкту, згідно з опублікованим тендером, становить 1 463 000. Завершення робіт заплановано до 28 лютого 2025 року. Після завершення робіт майданчик має збільшити пропускну здатність кордону, зменшити затори на під’їздах до пункту пропуску та створити нормальні умови очікування для водіїв і пасажирів.

Будівництво майданчика для транспорту на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

