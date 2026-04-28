Трассу Одесса — Рени разгрузят: возле границы строят площадку

В Одесской области продолжают модернизацию пограничной инфраструктуры. Возле пункта пропуска на трассе М-15 Одесса — Рени строят площадку для стоянки и отдыха транспорта, которая должна разгрузить подъезды к границе и улучшить условия для водителей и пассажиров.

Площадка для транспорта на трассе Одесса — Рени

Речь идет о территории вблизи международного пункта пропуска Рени — Джюрджюлешть. На объекте уже завершили подготовку основания дорожного покрытия. Также смонтированы каркасы зданий, установлены колонны, балки и ригели. Кроме этого, обустроено плиточное покрытие, система фильтрации сточных вод, а откосы земляного полотна укрепили монолитными бетонными плитами.

Какие работы продолжаются сейчас

Сейчас строители занимаются внутренними инженерными системами. Речь идет о сантехнических сетях, электромонтаже, вентиляции и установке санитарно-технического оборудования. Параллельно продолжается благоустройство территории. На площадке готовят зоны отдыха, пешеходные дорожки и озеленение.

Какой будет площадка на трассе Одесса — Рени

Площадь новой зоны отстоя и отдыха составит 1,7 гектара. Здесь предусмотрены:

46 мест для грузового транспорта;

13 мест для легковых автомобилей;

2 места для людей с инвалидностью.

Строительство входит в программу CEF по модернизации международного пункта пропуска Рени — Джюрджюлешть. Половину стоимости покрывает грант Европейского Союза в рамках программы "Механизм Соединения Европы", еще 50% финансируется из государственного бюджета Украины.

Что включает проект

Для Украины стоимость проекта, согласно опубликованному тендеру, составляет 1 463 000. Завершение работ запланировано до 28 февраля 2025 года. После завершения работ площадка должна увеличить пропускную способность границы, уменьшить пробки на подъездах к пункту пропуска и создать нормальные условия ожидания для водителей и пассажиров.

