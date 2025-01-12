Площадка для стоянки автотранспорта на трассе Одесса-Рени

Площадка для автомобилей. Фото иллюстративное: volynnews

На трассе Одесса-Рени по дороге в Румынию планируют обустроить площадку для стоянки транспортных средств и отдыха водителей. Соответствующий тендер уже опубликовали, общая ожидаемая стоимость работ составляет более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о закупке

Известно, что обустроить современную площадку для стоянки грузового транспорта и места отдыха участников дорожного движения планируют на 307 километре международной трассы слева. Общая стоимость проекта, согласно смете, составляет 1 463 000, деньги возьмут из международной технической помощи проекта "RO-MD–UA". Тендер провели без аукциона, сейчас уже выбрали победителя, им стало ООО "ВИАКОН Украина".

Что планируют сделать

Проектные работы, включая освещение, линии связи и геологические исследования, а также подготовительные работы и экспертиза проекта. Площадка будет иметь необходимую инфраструктуру для безопасной парковки, освещения и отдыха водителей. Заказчиком проекта выступает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая ожидает от поставщиков качественного выполнения работ в установленный срок. Завершение работ запланировано до 28 февраля 2025 года.

Напомним, должностные лица госпредприятия "Измаильский морской торговый порт" покупали технику и заказывали ремонты по завышенным ценам. Также мы писали, что Одесское коммунальное предприятие за более 20 миллионов гривен залатает ямы в Одессе.