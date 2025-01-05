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В Одесі залатають асфальт за понад 20 млн грн

5 січня 2025 15:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі виділили мільйони на відновлення доріг
Працівники дорожньої служби роблять ремонт. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеське комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендер на суму понад 20 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на відновлення дорожнього покриття та засипання траншей після аварійних ремонтів тепломереж.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон на ремонт доріг. Фото: скриншот

Ремонт доріг в Одесі: деталі тендеру

Закупівлю підприємство оприлюднило 30 грудня, а прийматимуть пропозиції до 8 січня року, аукціон розпочнеться того ж дня. Підрядник, який переможе, має відновити асфальт до кінця 2025 року. Загальна очікувана вартість робіт становить 20 773 723 гривень, фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Де саме будуть відновлювати асфальт у документах не уточнили.

Що планують зробити у рамках відновлення доріг

Згідно з тендерною документацією, замовлення охоплює кілька ключових напрямків: відновлення асфальтобетонного покриття тротуарів і доріг, облаштування дорожньої розмітки, встановлення бордюрів і засипання траншей після ремонтів.

Зокрема, планується:

  • облаштувати тротуари новим асфальтовим покриттям на площі 875 м²;
  • відремонтувати проїжджі частини;
  • нанести дорожню розмітку фарбою та пластиком;
  • засипати понад 3400 м³ траншей піском після ремонтів теплових мереж.

Нагадаємо, в Одесі здорожчав на понад 2,5 млн гривень ремонт труби котельні "Північна-2". Також ми писали, що  6 січня, вдень вздовж узбережжя Одеської області очікується буревій.

Одеса ремонт тендер Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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