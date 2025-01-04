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Ремонт труби одеської котельні "Північна-2" здорожчав

4 січня 2025 16:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ремонт котельні в Одесі подорожчав на 2,5 млн грн
Одеська котельня "Північна-2", яка обвалилась від вітру. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі ремонт труби котельні "Північна-2" подорожчав на понад 2,5 млн гривень. Тендер провели без аукціону та уже підписали контракт з підрядником.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Тендер із позначкою "Коректування" було опубліковано 2 січня в системі Prozorro. Ремонтні роботи виконує ТОВ "Інвентум Україна", яке стало переможцем тендеру. Фінансування відбуватиметься з власного бюджету комунального підприємства, що формується коштом господарської діяльності.

Зазначимо, що закупівля проводилася без використання електронної системи. Завершити ремонтні роботи планують до 28 лютого.

Що відомо про котельну

Нагадаємо, що у ніч проти 27 листопада минулого року сильний вітер зруйнував димову трубу котельні заввишки понад сто метрів. Труба була збудована ще у 1989 році, і, за висновками фахівців, будівельні роботи виконали неякісно. Зокрема, зразки бетону з різних ділянок будівлі виявилися різного рівню міцності. Спеціалісти вирішили, що відремонтувати трубу неможливо, тому треба будувати нову.  

У серпні почалися роботи з облаштування фундаменту та виготовлення конструкцій нової труби. На це UNICEF виділила 60 мільйонів гривень. Завершити роботи планували до 1 листопада.

Зазначимо також, що котельня "Північна-2" забезпечує теплом десять дитячих садків, дев’ять шкіл і шість медичних закладів, обслуговуючи загалом 120 000 мешканців міста. 

Нагадаємо, сьогодні значна частина одеситів та мешканців  прилеглих сіл залишилася без води. Також в одеському кіоску помітили Путіна.

Одеса тендер Одеська область Одеська ОДА теплопостачання Новини Одеси

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