Ремонт котельной в Одессе подорожал на 2,5 млн грн

Одесская котельная "Северная-2", которая обвалилась от ветра. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ремонт трубы котельной "Северная-2" подорожал более чем на 2,5 млн гривен. Тендер провели без аукциона и уже подписали контракт с подрядчиком.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о закупке

Тендер с пометкой "Корректировка" был опубликован 2 января в системе Prozorro. Ремонтные работы выполняет ООО "Инвентум Украина", которое стало победителем тендера. Финансирование будет происходить из собственного бюджета коммунального предприятия, формируемого за счет хозяйственной деятельности.

Отметим, что закупка проводилась без использования электронной системы. Завершить ремонтные работы планируют до 28 февраля.

Что известно о котельной

Напомним, что в ночь на 27 ноября прошлого года сильный ветер разрушил дымовую трубу котельной высотой более ста метров. Труба была построена еще в 1989 году, и, по выводам специалистов, строительные работы выполнили некачественно. В частности, образцы бетона с разных участков здания оказались разного уровня прочности. Специалисты решили, что отремонтировать трубу невозможно, поэтому надо строить новую.

В августе начались работы по устройству фундамента и изготовлению конструкций новой трубы. На это UNICEF выделила 60 миллионов гривен. Завершить работы планировали до 1 ноября.

Отметим также, что котельная "Северная-2" обеспечивает теплом десять детских садов, девять школ и шесть медицинских учреждений, обслуживая в общей сложности 120 000 жителей города.

Напомним, сегодня значительная часть одесситов и жителей близлежащих сел осталась без воды. Также в одесском киоске заметили Путина.