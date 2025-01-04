Відключення води на 4 січня в Одесі та області

В крані немає води. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 4 січня, значна частина одеситів та мешканців прилеглих сіл залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня до 21:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у суботу, 4 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

вул. Вадима Корженка

вул. Троїцька

вул. Єврейська

Італійський бульвар

пров. Шампанський

пров. Резничний

вул. Старорізнична

просп. Українських героїв

вул. Жоліо-Кюрі

вул. Віталія Блажка

село Іллінка

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли споживачам, коли чекати на так звану "третю платіжку" за блакитне паливо. Також у Міненерго пояснили, що означає кінець транзиту природного газу РФ. Там теж запевнили, що це не торкнеться громадян, адже держава буде забезпечувати газом і теплом домівки.