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Сотні одеситів залишилися без води — адреси

4 січня 2025 15:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води на 4 січня в Одесі та області
В крані немає води. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 4 січня, значна частина одеситів та мешканців  прилеглих сіл залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня до 21:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у суботу, 4 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Вадима Корженка
  • вул. Троїцька
  • вул. Єврейська
  • Італійський бульвар
  • пров. Шампанський
  • пров. Резничний
  • вул. Старорізнична
  • просп. Українських героїв
  • вул. Жоліо-Кюрі
  • вул. Віталія Блажка
  • село Іллінка

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли споживачам, коли чекати на так звану "третю платіжку" за блакитне паливо. Також у Міненерго пояснили, що означає кінець транзиту природного газу РФ. Там теж запевнили, що це не торкнеться громадян, адже держава буде забезпечувати газом і теплом домівки.

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