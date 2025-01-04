Відключення води на 4 січня в Одесі та області

Сотні одеситів залишилися без води — адреси
Сьогодні, 4 січня, значна частина одеситів та мешканців прилеглих сіл залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня до 21:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це у суботу, 4 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
- вул. Вадима Корженка
- вул. Троїцька
- вул. Єврейська
- Італійський бульвар
- пров. Шампанський
- пров. Резничний
- вул. Старорізнична
- просп. Українських героїв
- вул. Жоліо-Кюрі
- вул. Віталія Блажка
- село Іллінка
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли споживачам, коли чекати на так звану "третю платіжку" за блакитне паливо. Також у Міненерго пояснили, що означає кінець транзиту природного газу РФ. Там теж запевнили, що це не торкнеться громадян, адже держава буде забезпечувати газом і теплом домівки.
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