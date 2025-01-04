Отключение воды на 4 января в Одессе и области

Сотни одесситов остались без воды — адреса
Сегодня, 4 января, значительная часть одесситов и жителей близлежащих сел осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть под конец дня до 21:00, однако время работ может меняться.
Об этом в субботу, 4 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
- ул. Вадима Корженко
- ул. Троицкая
- ул. Еврейская
- Итальянский бульвар
- пер. Шампанский
- пер. Резничный
- ул. Старорезничная
- просп. Украинских героев
- ул. Жолио-Кюри
- ул. Виталия Блажко
- село Ильинка
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30;
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали потребителям, когда ждать так называемую "третью платежку" за голубое топливо. Также в Минэнерго объяснили, что означает конец транзита природного газа РФ. Там тоже заверили, что это не коснется граждан, ведь государство будет обеспечивать газом и теплом дома.
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