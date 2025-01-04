Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сотни одесситов остались без воды — адреса arrow

Сотни одесситов остались без воды — адреса

4 января 2025 15:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды на 4 января в Одессе и области
В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 4 января, значительная часть одесситов и жителей близлежащих сел осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть под конец дня до 21:00, однако время работ может меняться.

Об этом в субботу, 4 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:
Сотни одесситов остались без воды - адреса - фото 1
Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Вадима Корженко
  • ул. Троицкая
  • ул. Еврейская
  • Итальянский бульвар
  • пер. Шампанский
  • пер. Резничный
  • ул. Старорезничная
  • просп. Украинских героев
  • ул. Жолио-Кюри
  • ул. Виталия Блажко
  • село Ильинка

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы 

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:  
 
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30;

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.   

Пересипский район:

  • Крымская, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали потребителям, когда ждать так называемую "третью платежку" за голубое топливо. Также в Минэнерго объяснили, что означает конец транзита природного газа РФ. Там тоже заверили, что это не коснется граждан, ведь государство будет обеспечивать газом и теплом дома.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:48 Хакеры ГУР атаковали стратегическую компанию РФ — какой исход

15:37 Бесплатный проезд для детей — до какого возраста действует льгота

15:29 Сотни одесситов остались без воды — адреса

15:22 Почему нельзя пить кофе из красных чашек — объяснение экспертов

15:11 В Варшаве на украинку напал мужчина — полиция советует молчать

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

14:59 Женщина подделала справку о прививке от бешенства — что решил суд

14:59 В одесском киоске заметили журналы с изображением Путина

14:51 Под Харьковом военные превратили жизнь россиян в ад — видео

14:33 Стало известно, когда истребители Mirage будут в Украине

14:30 Работа в медицине — какая конкуренция и средние зарплаты

15:48 Хакеры ГУР атаковали стратегическую компанию РФ — какой исход

15:37 Бесплатный проезд для детей — до какого возраста действует льгота

15:29 Сотни одесситов остались без воды — адреса

15:22 Почему нельзя пить кофе из красных чашек — объяснение экспертов

15:11 В Варшаве на украинку напал мужчина — полиция советует молчать

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

14:59 Женщина подделала справку о прививке от бешенства — что решил суд

14:59 В одесском киоске заметили журналы с изображением Путина

14:51 Под Харьковом военные превратили жизнь россиян в ад — видео

14:33 Стало известно, когда истребители Mirage будут в Украине

14:30 Работа в медицине — какая конкуренция и средние зарплаты

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году