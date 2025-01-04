Отключение воды на 4 января в Одессе и области

В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 4 января, значительная часть одесситов и жителей близлежащих сел осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть под конец дня до 21:00, однако время работ может меняться.

Об этом в субботу, 4 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

ул. Вадима Корженко

ул. Троицкая

ул. Еврейская

Итальянский бульвар

пер. Шампанский

пер. Резничный

ул. Старорезничная

просп. Украинских героев

ул. Жолио-Кюри

ул. Виталия Блажко

село Ильинка

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30;

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали потребителям, когда ждать так называемую "третью платежку" за голубое топливо. Также в Минэнерго объяснили, что означает конец транзита природного газа РФ. Там тоже заверили, что это не коснется граждан, ведь государство будет обеспечивать газом и теплом дома.