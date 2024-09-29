Нова димова труба для котельні "Північна-2" в Одесі

Робочі відновлюють трубу котельні. Фото: Ганна Позднякова/facebook

У районній котельні "Північна-2" на Паустовського тривають роботи з монтажу нової димової труби. Проєкт реалізується за підтримки ЮНІСЕФ та планується завершити до початку опалювального сезону.

Про це повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

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Допис Ганни Позднякової. Фото: скриншот

Ремонт котельні "Північна-2"

У котельні "Північна-2", що на вулиці Паустовського, активно проводяться роботи з улаштування фундаментів під нову димову трубу та газоходи. Нову трубу виготовляють за індивідуальним проєктом, і всі елементи будуть збиратися безпосередньо на місці. Цей амбітний проєкт реалізується за фінансової підтримки ЮНІСЕФ, що забезпечує необхідні ресурси для його успішного завершення.

Попри масштабність робіт, за словами Ганни Позднякової, будівництво не вплине на терміни початку опалювального сезону для абонентів котельні.

"До початку опалювального сезону роботи плануємо завершити. Але в будь-якому разі абоненти котельної не залишаться без тепла — будівництво нової труби не вплине на строки початку опалювального сезону на цьому об'єкті, адже стара труба, частина якої впала торік під впливом стихії, все ще придатна для тимчасового використання", — написала Ганна Позднякова.

Будівництво нової труби. Фото: Ганна Познякова/facebook

Що відомо про котельну

Нагадаємо, що у ніч проти 27 листопада минулого року сильний вітер зруйнував димову трубу котельні заввишки понад сто метрів. Труба була збудована ще у 1989 році, і, за висновками фахівців, будівельні роботи виконали неякісно. Зокрема, зразки бетону з різних ділянок будівлі виявилися різного рівню міцності. Спеціалісти вирішили, що відремонтувати трубу неможливо, тому треба будувати нову.

В Одесі негода обвалила трубу котельні. Фото: Новини.LIVE

У серпні почалися роботи з облаштування фундаменту та виготовлення конструкцій нової труби. На це UNICEF виділила 60 мільйонів гривень. Завершити роботи планували до 1 листопада.

Зазначимо також, що котельня "Північна-2" забезпечує теплом десять дитячих садків, дев’ять шкіл і шість медичних закладів, обслуговуючи загалом 120 000 мешканців міста.

Нагадаємо, Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вдруге оголосило тендер на ремонт будівлі котельні "Північна-2", бо переможець попереднього аукціону від робіт відмовився.

Також, підготовка до опалювального сезону в Одесі добігає кінця. У мерії кажуть, що роботи йдуть за графіком, але просять містян також бути свідомими.