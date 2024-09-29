Новая дымовая труба для котельной "Северная-2" в Одессе.

Рабочие восстанавливают трубу котельной. Фото: Анна Позднякова/facebook

В районной котельной "Северная-2" на Паустовском продолжаются работы по монтажу новой дымовой трубы. Проект реализуется при поддержке ЮНИСЕФ и планируется завершить к началу отопительного сезона.

Об этом сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.

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Сообщение Анны Поздняковой. Фото: скриншот

Ремонт котельной "Северная-2"

В котельной "Северная-2" на улице Паустовского активно проводятся работы по устройству фундаментов под новую дымовую трубу и газоходы. Новую трубу производят по индивидуальному проекту, и все элементы будут собираться непосредственно на месте. Этот амбициозный проект реализуется при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, что обеспечивает необходимые ресурсы для успешного завершения.

Несмотря на масштабность работ, по словам Анны Поздняковой, строительство не отразится на сроках начала отопительного сезона для абонентов котельной.

"До начала отопительного сезона работы планируем завершить. Но в любом случае абоненты котельной не останутся без тепла – строительство новой трубы не повлияет на сроки начала отопительного сезона на этом объекте, ведь старая труба, часть которой упала в прошлом году под влиянием стихии, все еще пригодна для временного использования", — написала Анна Позднякова.

Строительство новой трубы. Фото: Анна Познякова/facebook

Что известно о котельной

Напомним, что в ночь на 27 ноября прошлого года сильный ветер разрушил дымовую трубу котельной высотой более ста метров. Труба была построена еще в 1989 году и, по выводам специалистов, строительные работы выполнили некачественно. В частности, образцы бетона из разных участков здания оказались разного уровня прочности. Специалисты решили, что отремонтировать трубу невозможно, поэтому нужно строить новую.

В Одессе непогода обрушила трубу котельной. Фото: Новини.LIVE

В августе начались работы по устройству фундамента и изготовлению конструкций новой трубы. На это UNICEF выделила 60 миллионов гривен. Завершить работу планировали до 1 ноября.

Отметим также, что котельная "Северная-2" обеспечивает теплом десять детских садов, девять школ и шесть медицинских заведений, обслуживая всего 120 000 жителей города.

Напомним, Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" во второй раз объявило тендер на ремонт здания котельной "Северная-2", потому что победитель предыдущего аукциона от работ отказался.

Также, подготовка к отопительному сезону в Одессе подходит к концу и в мэрии просят горожан также быть сознательными.