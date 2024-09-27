Опалювальний сезон — чи готова Одеса

Пара гріється біля каміна. Фото ілюстративне: report.if.ua

Підготовка до опалювального сезону в Одесі добігає кінця. У мерії кажуть, що роботи йдуть за графіком, але просять містян також бути свідомими.

Про це повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.

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Все іде за планом

За словами чиновниці, котли, трубопроводи, насоси і електрообладнання вже відремонтували, а димові труби обстежили. Також провели технічне обслуговування генераторів, які будуть підживлювати малі котельні у разі необхідності.

Триває робота з підготовки внутрішньобудинкових мереж до старту опалювального періоду.

Потрібна допомога

Водночас, Ганна Позднякова просить одеситів готуватися до холодів самостійно.

"Вкотре наголошую, що містяни також мають проявити свідомість і підготуватись за можливості належним чином до зими. Пережити її втретє за умов російської агресії — наша спільна задача", — зазначила вона.

Газові генератори

Ганна Позднякова також повідомила, що в Одесі триває облаштування фундаментів під когенераційні машини.

"Поки що очікуємо на постачання обладнання, його ще немає. Очікуємо надходження в листопаді. Такі терміни обумовлені контрактами, які укладала ООН (ПРООН), тому, відповідно, вплинути на терміни постачання ми не можемо. Зі свого боку, ведемо всі необхідні підготовчі роботи, які будуть виконані вчасно", — розповіла чиновниця.

Нагадаємо, йдеться про прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Перші два генератори мають встановити у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.

Раніше журналісти Новини.LIVE спілкувалися про готовність міста до опалювального сезону з депутатом міськради та членом комісії з питань житлово-комунального господарства Олексієм Асауленком.

Також в Одесі знову шукають підрядника на ремонт зруйнованої негодою котельні.