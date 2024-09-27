Опалювальний сезон — чи готова Одеса

Опалювальний сезон наближається — одеситів просять допомогти комунальникам
Підготовка до опалювального сезону в Одесі добігає кінця. У мерії кажуть, що роботи йдуть за графіком, але просять містян також бути свідомими.
Про це повідомила заступниця міського голови Ганна Позднякова.
Все іде за планом
За словами чиновниці, котли, трубопроводи, насоси і електрообладнання вже відремонтували, а димові труби обстежили. Також провели технічне обслуговування генераторів, які будуть підживлювати малі котельні у разі необхідності.
Триває робота з підготовки внутрішньобудинкових мереж до старту опалювального періоду.
Потрібна допомога
Водночас, Ганна Позднякова просить одеситів готуватися до холодів самостійно.
"Вкотре наголошую, що містяни також мають проявити свідомість і підготуватись за можливості належним чином до зими. Пережити її втретє за умов російської агресії — наша спільна задача", — зазначила вона.
Газові генератори
Ганна Позднякова також повідомила, що в Одесі триває облаштування фундаментів під когенераційні машини.
"Поки що очікуємо на постачання обладнання, його ще немає. Очікуємо надходження в листопаді. Такі терміни обумовлені контрактами, які укладала ООН (ПРООН), тому, відповідно, вплинути на терміни постачання ми не можемо. Зі свого боку, ведемо всі необхідні підготовчі роботи, які будуть виконані вчасно", — розповіла чиновниця.
Нагадаємо, йдеться про прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Перші два генератори мають встановити у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.
Раніше журналісти Новини.LIVE спілкувалися про готовність міста до опалювального сезону з депутатом міськради та членом комісії з питань житлово-комунального господарства Олексієм Асауленком.
Також в Одесі знову шукають підрядника на ремонт зруйнованої негодою котельні.
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