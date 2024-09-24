Опалювальний сезон в Одесі 2024 - чи буде тепло

Енергетики перевіряють обладнання. Фото: Новини.LIVE

Зима близько. А це означає, що на носі опалювальний сезон, до якого залишилося більше ніж місяць. Комунальники запевняють, що все готове майже на 100%. Але чи так це насправді? Чи будуть одесити з обіцяним теплом у разі прогнозованих ударів по енергетичній інфраструктурі країни, або краще подбати про затишок власноруч?

Відповіді на ці питання журналісти Новини.LIVE отримали від депутата міськради та члена комісії з питань житлово-комунального господарства Олексія Асауленка.

Читайте також:

Готовність Одеси до опалювального сезону

Посадовці міста та області відзвітували, що Одещина готова до опалювального сезону на 93%. Наразі триває перевірка та підготовка потужностей до холодів. За словами Олексія Асауленка, це дійсно так. Але лише в умовах сьогодення, коли інфраструктура працює у штатному режимі, без загрози обстрілів.

"На цей час у нас все добре. Але ж ми розуміємо, що це лише до першого "прильоту". А якими можуть бути наслідки, ми не знаємо. Головне, щоб вони були мінімальними", — говорить член комісії з питань житлово-комунального господарства Олексій Асауленко.

Депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко. Фото: Новини.LIVE

Водночас депутат наголошує, що раніше перед опалювальним сезоном найбільшою проблемою були прориви на мережах. Але зараз цю ситуацію вдалося дещо стабілізувати завдяки іноземній допомозі.

"Від початку війни теплопостачальники отримали допомоги на 300 мільйонів. Серед яких були техніка та запчастини. Тобто все, що можна було зробити для міцності системи, було зроблено. І це працює", — додає Асауленко.

Працівники працюють на трубах теплопостачання. Фото: Новини.LIVE

Як готуватися людям

Зацікавленими в опалювальному сезоні з комфортом мають бути самі ж одесити. Адже за умов обстрілів по енергосистемі тепло залишатиметься головним питанням. За словами експерта з ЖКГ, мешканцям будинків слід замислитися над придбанням генераторів або автономних станцій, щоб забезпечити себе базовими речами — опаленням та водою.

"Я б запропонував, щоб кожен мешканець подумав про себе. Бо покращень, що обстрілів не буде, я не бачу. Тож потрібно придбати для себе накопичувачі, щоб сильно не перевантажити систему", — наголошує депутат міськради.

Олексій Асауленко про підготовку до опалювального сезону. Фото: Новини.LIVE

Також Олексій Асауленко додає, що у місті зараз працює програма підтримки для закупівлі генераторів. Тобто міська влада компенсує частину вартості цих накопичувачів, і зараз суму збільшили зі 100 до 200 тисяч гривень.

"Якщо у співвласників ОСББ залишилися чеки за придбання генераторів від початку війни, то вони можуть отримати компенсацію. Але не більше 70% від вартості. Зараз це питання вирішується в кожному будинку окремо. Тому я б запропонував, щоб мешканці окремих будинків замислились над цим питанням і вирішували його самостійно, тому що зараз цілком вирішити міста це питання, на жаль, не можуть", — зазначає фахівець.

Труба тепломереж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Власна електрогенерація в Одесі

Раніше міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії через відсутність власної ТЕЦ. Це може дещо ускладнити опалювальний сезон. Проте пан Асауленко розповідає, що місто поступово розвʼязує цю проблему. Так, на сьогодні у місті запроваджують програму зі встановлення сонячних батарей, витрати на які частково компенсує держава.

"Зараз це лише на початкових етапах, і невелика частина людей готова це робити. Ми повинні розуміти, що це рішення повинні приймати мешканці всього будинку. А буває так, що не всі погодяться на це, тому це проблемно. Але якщо погодяться, то це буде корисне рішення", — каже Олексій Асауленко.

Олексій Асауленко про власну генерацію. Фото: Новини.LIVE

Крім того, з генерацією електроенергії Одесі допоможе Японія, яка поставить до міста газопоршневі електростанції потужністю 30 МВт. Вони мають надійти вже у листопаді, коли опалювальний сезон вже розпочнеться, а розмістять у трьох з чотирьох районів міста. Але депутат наголошує, що їх будуть використовувати лише як альтернативу у разі непередбачених ситуацій.

"Можливо, система витримає і так. Ці станції — певна страховка, якщо щось буде в нас більш гучне та матиме певні наслідки для енергосистеми. І обслуговуватимуть базові потреби міста", — наголошує депутат міськради.

Труби теплопостачання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Таким чином газопоршневі станції працюватимуть лише на будинки та необхідну інфраструктуру. А бізнеси та комерційні підприємства мають забезпечити себе іншими джерелами енергії, щоб зменшити навантаження на місто.

Люди мають допомогти енергосистемі

Але, попри усі проблеми та нюанси з боку держави, про свій добробут мають подбати і люди. Зокрема, Олексій Асауленко наголошує на боргах за комунальні послуги, які досі залишаються великими.

"Зараз одесити заборгували місту десь 80% комунальних послуг, на початок війни це було 92%. Тому я звертаюся, що необхідно сплачувати для допомоги, для того, щоб ми опрацювали і надавали тепло. Не треба так робити, треба сплачувати", — підсумовує спеціаліст з ЖКГ.

Фахівець про навантаження на енергосистему. Фото: Новини.LIVE

Слід памʼятати, що в Україні триває велика війна і спрогнозувати дії ворога наперед важко. Але усі експерти впевнені: обстріли інфраструктури в холодну пору року точно будуть. Можливо, навіть масованіші, ніж були. Тож кожен має продумати для себе, як провести цю зиму, та підготувати завчасно все необхідне!