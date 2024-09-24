Отопительный сезон в Одессе 2024 - будет ли тепло

Энергетики проверяют оборудование. Фото: Новини.LIVE

Зима близко. А это значит, что на носу отопительный сезон, до которого осталось больше месяца. Коммунальщики уверяют, что все готово почти на 100%. Но так ли это на самом деле? Будут ли одесситы с обещанным теплом в случае прогнозируемых ударов по энергетической инфраструктуре страны или лучше позаботиться об уюте собственноручно?

Ответы на эти вопросы журналисты Новини.LIVE получили от депутата горсовета и члена комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Алексея Асауленко.

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Готовность Одессы к отопительному сезону

Чиновники города и области отчитались, что Одесчина готова к отопительному сезону на 93%. В настоящее время идет проверка на подготовку мощностей к холодам. По словам Алексея Асауленко, это действительно так. Но только в условиях, когда инфраструктура работает в штатном режиме, без угрозы обстрелов.

"На данный момент у нас все хорошо. Но ведь мы понимаем, что это только до первого "прилета". А какими могут быть последствия, мы не знаем. Главное, чтобы они были минимальными", — говорит член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Алексей Асауленко.

Депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко. Фото: Новини.LIVE

В то же время депутат отмечает, что ранее перед отопительным сезоном наибольшей проблемой были прорывы на сетях. Но сейчас эту ситуацию удалось стабилизировать благодаря иностранной помощи.

"С начала войны тепловики получили помощи на 300 миллионов. Среди которых были техника и запчасти. То есть все, что можно было сделать для прочности системы, было сделано. И это работает", — добавляет Асауленко.

Работники работают на трубах теплоснабжения. Фото: Новини.LIVE

Как готовиться людям

Заинтересованными в отопительном сезоне с комфортом должны быть сами одесситы. Ведь при обстрелах по энергосистеме тепло будет оставаться главным вопросом. По словам эксперта по ЖКХ, жильцам домов следует задуматься о приобретении генераторов или автономных станций, чтобы обеспечить себя базовыми вещами — отоплением и водой.

"Я бы предложил, чтобы каждый житель подумал о себе. Потому что улучшений, что обстрелов не будет, я не вижу. Поэтому нужно приобрести для себя накопители, чтобы сильно не перегрузить систему", — отмечает депутат горсовета.

Алексей Асауленко о подготовке к отопительному сезону. Фото: Новини.LIVE

Также Алексей Асауленко добавляет, что в городе работает программа поддержки для закупки генераторов. То есть городские власти компенсируют часть стоимости этих накопителей, и сейчас сумму увеличили со 100 до 200 тысяч гривен.

"Если у совладельцев ОСМД остались чеки за приобретение генераторов с начала войны, то они могут получить компенсацию. Но не больше 70% от стоимости. Сейчас этот вопрос решается у каждого дома отдельно. Поэтому я бы предложил, чтобы жильцы отдельных домов задумались над этим вопросом и решали его самостоятельно, потому что сейчас полностью решить города этот вопрос, к сожалению, не могут", — отмечает специалист.

Труба теплосетей в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Собственная электрогенерация в Одессе

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии из-за отсутствия собственной ТЭЦ. Это может несколько усложнить отопительный сезон. Однако Асауленко рассказывает, что город постепенно решает эту проблему. Так, на сегодняшний день в городе вводится программа по установке солнечных батарей, расходы на которые частично компенсирует государство.

"Сейчас это только на начальных этапах, и небольшая часть людей готова это делать. Мы должны понимать, что это решение должны принимать жильцы всего дома. А бывает так, что не все согласятся на это, поэтому это проблемно. Но если согласятся, то это будет полезное решение", — говорит Алексей Асауленко.

Алексей Асауленко о собственной генерации. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, с генерацией электроэнергии Одессе поможет Япония, которая поставит в город газопоршневые электростанции мощностью 30 МВт. Они должны поступить в ноябре, когда отопительный сезон уже начнется, а разместят в трех из четырех районах города. Но депутат отмечает, что их будут использовать только в качестве альтернативы в случае непредвиденных ситуаций.

"Возможно, система выдержит и так. Эти станции — определенная страховка, если что-то будет у нас более громкое и будет иметь определенные последствия для энергосистемы. И будут обслуживать базовые потребности города", — отмечает депутат горсовета.

Трубы теплоснабжения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, газопоршневые станции будут работать только на дома и необходимую инфраструктуру. А бизнесы и коммерческие предприятия должны обеспечить себя другими источниками энергии, чтобы снизить нагрузку на город.

Люди должны помочь энергосистеме

Но, несмотря на все проблемы и нюансы со стороны государства, о своем благополучии должны позаботиться и люди. В частности, Алексей Асауленко отмечает долги за коммунальные услуги, которые до сих пор остаются большими.

"Сейчас одесситы задолжали городу где-то 80% коммунальных услуг, к началу войны это было 92%. Поэтому я обращаюсь, что необходимо оплачивать для помощи, для того чтобы мы обработали и оказывали тепло. Не надо так делать, нужно платить", — заключает специалист по ЖКХ.

Специалист о погрузке на энергосистему. Фото: Новини.LIVE

Следует помнить, что в Украине идет большая война и спрогнозировать действия врага заранее трудно. Но все эксперты уверены: обстрелы инфраструктуры в холодное время года точно будут. Возможно, даже более массированные, чем были. Так что каждый должен продумать для себя, как провести эту зиму, и подготовить заранее все необходимое!