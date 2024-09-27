Отопительный сезон — готова ли Одесса

Отопительный сезон близится — одесситов просят помочь коммунальщикам
Подготовка к отопительному сезону в Одессе подходит к концу. В мэрии говорят, что работы идут по графику, но просят горожан также быть сознательными.
Об этом сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.
Все идет по плану
По словам чиновницы, котлы, трубопроводы, насосы и электрооборудование уже отремонтировали, а дымовые трубы обследовали. Также провели техническое обслуживание генераторов, которые будут подпитывать малые котельные в случае необходимости.
Продолжается работа по подготовке внутридомовых сетей к старту отопительного периода.
Нужна помощь
В то же время Анна Позднякова просит одесситов готовиться к холодам самостоятельно.
"В очередной раз подчеркиваю, что горожане также должны проявить сознательность и подготовиться по возможности должным образом к зиме. Пережить ее в третий раз в условиях российской агрессии — наша общая задача", — отметила она.
Газовые генераторы
Анна Позднякова также сообщила, что в Одессе идет обустройство фундаментов под когенерационные машины.
"Пока ожидаем поставки оборудования, его еще нет. Ожидаем поступления в ноябре. Такие сроки обусловлены контрактами, которые заключала ООН (ПРООН), поэтому, соответственно, повлиять на сроки поставки мы не можем. Со своей стороны ведем все необходимые подготовительные работы, которые будут выполнены вовремя", — рассказала чиновница.
Напомним, речь идет о приборах, производящих электричество и тепло, сжигая газ. Первые два генератора должны установить в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.
Ранее журналисты Новини.LIVE говорили о готовности города к отопительному сезону с депутатом горсовета и членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Алексеем Асауленко.
Также в Одессе снова ищут подрядчика на ремонт разрушенной непогодой котельной.
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