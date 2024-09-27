Отопительный сезон — готова ли Одесса

Пара греется у камина. Фото иллюстративное: report.if.ua

Подготовка к отопительному сезону в Одессе подходит к концу. В мэрии говорят, что работы идут по графику, но просят горожан также быть сознательными.

Об этом сообщила заместитель городского головы Анна Позднякова.

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Все идет по плану

По словам чиновницы, котлы, трубопроводы, насосы и электрооборудование уже отремонтировали, а дымовые трубы обследовали. Также провели техническое обслуживание генераторов, которые будут подпитывать малые котельные в случае необходимости.

Продолжается работа по подготовке внутридомовых сетей к старту отопительного периода.

Нужна помощь

В то же время Анна Позднякова просит одесситов готовиться к холодам самостоятельно.

"В очередной раз подчеркиваю, что горожане также должны проявить сознательность и подготовиться по возможности должным образом к зиме. Пережить ее в третий раз в условиях российской агрессии — наша общая задача", — отметила она.

Газовые генераторы

Анна Позднякова также сообщила, что в Одессе идет обустройство фундаментов под когенерационные машины.

"Пока ожидаем поставки оборудования, его еще нет. Ожидаем поступления в ноябре. Такие сроки обусловлены контрактами, которые заключала ООН (ПРООН), поэтому, соответственно, повлиять на сроки поставки мы не можем. Со своей стороны ведем все необходимые подготовительные работы, которые будут выполнены вовремя", — рассказала чиновница.

Напомним, речь идет о приборах, производящих электричество и тепло, сжигая газ. Первые два генератора должны установить в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.

Ранее журналисты Новини.LIVE говорили о готовности города к отопительному сезону с депутатом горсовета и членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Алексеем Асауленко.

Также в Одессе снова ищут подрядчика на ремонт разрушенной непогодой котельной.