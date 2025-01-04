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В одеському кіоску помітили журнали із зображенням Путіна

4 січня 2025 14:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі на вітрині кіоску знайшли журнали з Путіним на обкладинці
Газетний кіоск в Одесі. Фото ілюстративне: odessa-future.com.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі розгорівся новий скандал. Активіст викликав поліцію до міського газетного кіоску, бо на вітрині помітили старі випуски журналу з обкладинкою, на якій зображено російського диктатора.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував одеський активіст Дем'ян Ганул

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Активіст знайшов кіоск в Одесі, де на вітрині висіли обкладинки старих випусків російського журналу "Коментарии" із зображенням Володимира Путіна. Ба більше, поряд ще й експрезидент Віктор Янукович. Ганул повідомив, що викликав поліцію, зазначивши, що подібна продукція не лише недоречна, але й має пропагандистський характер.

"Це антиукраїнський журнал із відповідними фото та заголовками. Чому вітрину досі прикрашало зображення Путіна з келихом шампанського? Невже це нікого не обурювало?" — наголосив активіст.

Нагадаємо, на Одещині замінять неякісні фото полеглих захисників на банерах. Також ми писали, що росіяни вивели в акваторію Чорного моря два споряджені ракетоносії.

Одеса скандал володимир путін Віктор Янукович Одеська область Новини Одеси

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