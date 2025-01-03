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Скандал навколо Алеї слави на Одещині — влада пішла на поступки

3 січня 2025 16:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Конфлікт між сім'ями загиблих військових і владою на Одещині завершився, як саме
Родичі загиблих воїнів зустрілися з місцевою владою. Фото: Facebook/Тетяна Ковальова
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Місцева влада погодилася замінити банери на Алеї Слави у селі Знам'янка на Одещині. Родичі загиблих самостійно  поміняли їх на більш якісні, після чого зазнали тиску з боку сільради та поліції.

Про це повідомила у Facebook донька загиблого військового Тетяна Ковальова

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Розв'язання конфлікту

Родини полеглих зустрілися з представниками місцевої влади та правоохоронців. Підтримати рідних бійців приїхали також представники ветеранських організацій "Veterans HUB ODESA" та "Родина Янголів Світла".

"Звісно, були сльози, сподіваюсь, що це були останні сльози рідних загиблих, від байдужості та несправедливих дій у їхню сторону. Нам пообіцяли, що тепер нас будуть чути і усі питання, стосовно загиблих героїв, будуть вирішуватися, безпосередньо з рідними", — розповідає Тетяна Ковальова.  

За її словами, сільська голова Валентина Тринча запевнила, що всі банери на Алеї Слави замінять на нові, узгоджені з сім'ями загиблих. Водночас поліція закрила провадження стосовно самовільної заміни фотографій на плакатах.

Суть конфлікту

Нагадаємо, родичі бійців тривалий час вимагали від місцевої влади замінити неякісні фото на банерах. Не отримавши відповіді, вони зробили це самотужки й за власні кошти. Після цього керівництво сільської ради написало на них заяву у поліцію.

Раніше ми писали, що в Одесі також мав місце скандал навколо Алеї Слави.

скандал Одеська область загиблі пам'ять українські військові

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