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Влада проти сімей загиблих бійців на Одещині — причина конфлікту

26 грудня 2024 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У селі на Одещині сільська влада поскаржилася у поліцію на родичів загиблих бійців
Алея Слави у Знам'янці. Фото: Знам'янська сільська рада
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У селі Знам'янка на Одещині розгорівся скандал навколо банерів із фотографіями загиблих воїнів на Алеї Слави. Родичі бійців тривалий час вимагали від місцевої влади замінити фото, а коли не отримали відповіді, зробили це самотужки. Тепер на них написали заяву у поліцію. 

Про це повідомила у Facebook донька загиблого військового Тетяна Ковальова

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Влада проти сімей загиблих бійців на Одещині — причина конфлікту - фото 1
Пост доньки загиблого воїна. Фото: скриншот

Що сталося

За словами жінки, до її матері приїхав дільничний. Як з'ясувалося, сільська рада звернулася до правоохоронців через самовільну заміну банерів на Алеї Слави "невизначеними особами". При цьому, каже Тетяна Ковальова, всі знають, що замінили зображення самі рідні загиблих.

"Не знаю у кого рука підніметься написати заяву на людей, які і так втратили найдорожче, що у них було. І ми просто хотіли, щоб наші рідні на Алеї Слави були гарні, такі, які вони були при житті", — говорить донька військового.

Історія конфлікту

Тетяна Ковальова розповіла, що спочатку хотіла замінити неякісне фото свого батька на банері. Її підтримали й інші родичі загиблих. Вони зверталися з цього приводу до місцевої влади, але безрезультатно. 

"Сільська голова пообіцяла зняти банер мого тата, пообіцяли особисто моїй бабусі, зняли лише на день і знову повісили, просто плюнули нам в лице", — каже жінка.

Після цього рідні бійців на власні кошти самостійно замінили банери, а старі віднесли до сільської ради. 

"Сподіваюсь це була помилка, тому прошу виправити і не доводити цю ситуацію до абсурду. Не маєте поваги до нас, поважайте хоча б тих, хто ціною свого життя захищав вас. Не хотілося надавати цьому питанню розголосу, але ви чіпаєте найдорожче, що і так болить, і цей біль ніколи не згасне", — говорить Тетяна Ковальова. 

Нагадаємо, навколо одеської Алеї Слави також мав місце скандал. Також в Одесі виникли суперечки навколо встановлення погруддя полеглого Героя України Віталія Скакуна.

скандал Одеська область Одеська ОДА загиблі пам'ять українські військові

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