В селе в Одесской области сельские власти пожаловались в полицию на родственников погибших бойцов

Аллея Славы в Знаменке. Фото: Знаменский сельский совет

В селе Знаменка в Одесской области разгорелся скандал вокруг баннеров с фотографиями погибших воинов на Аллее Славы. Родственники бойцов долгое время требовали от местной власти заменить фото, а когда не получили ответа, сделали это сами. Теперь на них написали заявление в полицию.

Об этом сообщила в Facebook дочь погибшего военного Татьяна Ковалева.

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Пост дочери погибшего воина Фото: скриншот

Что произошло

По словам женщины, к ее матери приехал участковый. Как выяснилось, сельский совет обратился к правоохранителям из-за самовольной замены баннеров на Аллее Славы "неопределенными лицами". При этом, говорит Татьяна Ковалева, все знают, что заменили изображения сами родные погибших.

"Не знаю у кого рука поднимется написать заявление на людей, которые и так потеряли дороже всего, что у них было. И мы просто хотели, чтобы наши родные на Аллее Славы были красивые, такие, какие они были при жизни", — говорит дочь военного.

История конфликта

Татьяна Ковалева рассказала, что сначала хотела заменить некачественное фото своего отца на баннере. Ее поддержали и другие родственники погибших. Они обращались по этому поводу к местной власти, но безрезультатно.

"Сельская голова пообещала снять баннер моего папы, пообещали лично моей бабушке, сняли только на день и снова повесили, просто плюнули нам в лицо", — говорит женщина.

После этого родные бойцов собственными средствами самостоятельно заменили баннеры, а старые отнесли в сельский совет.

«Надеюсь, это была ошибка, поэтому прошу исправить и не доводить эту ситуацию до абсурда. Не имеете уважения к нам, уважайте хотя бы тех, кто ценой своей жизни защищал вас. Не хотелось давать этому вопросу огласки, но вы задеваете самое дорогое, что и так болит, и эта боль никогда не угаснет", — говорит Татьяна Ковалева.

Напомним, вокруг одесской Аллеи Славы также имел место скандал. Также в Одессе возникли споры вокруг установления бюста погибшего Героя Украины Виталия Скакуна.