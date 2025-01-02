В Одесі висадили дерева на честь загиблих героїв, фото

Сквер пам'яті — в Одесі висадили дерева на честь загиблих воїнів
У сквері Слави та Волі біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації висадили молоді дерева. Ця акція покликана вшанувати пам'ять загиблих захисників України.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.
Акція пам'яті
У висадці взяли участь рідні полеглих українських воїнів. Їм допомагали озеленювачі комунального підприємства "Міськзелентрест". У сквері висадили 49 молодих дубів та ясенів. На кожному дереві встановили табличку з іменем та роками життя загиблих бійців.
Нагадаємо, в Одесі вшанували бійців Збройних Сил, які загинули у війні проти агресора. Також в Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті.
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