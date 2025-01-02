В Одессе взорвали деревья в честь погибших героев, фото

Сквер памяти — в Одессе высадили деревья в честь погибших воинов
В сквере Славы и Воли возле здания Одесской облгосадминистрации высадили молодые деревья. Эта акция призвана почтить память погибших защитников Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
Акция памяти
В высадке приняли участие родные павших украинских воинов. Им помогали озеленители коммунального предприятия "Горзелентрест". В сквере высадили 49 молодых дубов и ясень. На каждом дереве была установлена табличка с именем и годами жизни погибших бойцов.
Напомним, в Одессе почтили бойцов Вооруженных Сил, погибших в войне против агрессора. Также в Николаеве появилась уникальная электронная Книга памяти.
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