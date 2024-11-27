У Миколаєві з'явилася електронна Книга пам'яті

Жінка біля Книги пам'яті. Фото: мерія Миколаєва

У Миколаєві встановили електронну Книгу пам'яті. Тут можна відшукати інформацію про мешканців міста, полеглих на війні проти російських агресорів, починаючи з 2014 року. Дані обіцяють регулярно оновлювати.

Про це журналісти Новини.LIVЕ дізналися з офіційного сайту мерії міста.

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Сенсорний інформаційний термінал встановили біля ЦНАПу Центрального району. Надалі подібні Книги пам'яті планують розмістити по всьому місту.

Електронна Книга пам'яті у Миколаєві. Фото: мерія Миколаєва

"Ми маємо пам'ятати про тих, хто загинув за свободу України. Ми маємо знати кожного та кожну, хто віддав найцінніше — своє життя — у війні з російським агресором", — заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Наповнення книги

Родичів та близьких загиблих воїнів просять надсилати інформацію про полеглих для подальшого наповнення електронної книги. Необхідні такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові; військове звання, посада;

дати та місця народження/смерті (загибелі), поховання;

обставини загибелі, інформація щодо нагород;

за можливості біографічна довідка;

світлини одного розміру, близького до 1080х1920рх чи 1920х1080рх формату .png або .jpg.

Інформацію можна надсилати на електронну пошту: u.veteran@mkrada.gov.ua або за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 каб. № 531.

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