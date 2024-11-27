У Миколаєві з'явилася електронна Книга пам'яті

У Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті
У Миколаєві встановили електронну Книгу пам'яті. Тут можна відшукати інформацію про мешканців міста, полеглих на війні проти російських агресорів, починаючи з 2014 року. Дані обіцяють регулярно оновлювати.
Про це журналісти Новини.LIVЕ дізналися з офіційного сайту мерії міста.
Перша електронна книга
Сенсорний інформаційний термінал встановили біля ЦНАПу Центрального району. Надалі подібні Книги пам'яті планують розмістити по всьому місту.
"Ми маємо пам'ятати про тих, хто загинув за свободу України. Ми маємо знати кожного та кожну, хто віддав найцінніше — своє життя — у війні з російським агресором", — заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Наповнення книги
Родичів та близьких загиблих воїнів просять надсилати інформацію про полеглих для подальшого наповнення електронної книги. Необхідні такі дані:
- прізвище, ім’я, по батькові; військове звання, посада;
- дати та місця народження/смерті (загибелі), поховання;
- обставини загибелі, інформація щодо нагород;
- за можливості біографічна довідка;
- світлини одного розміру, близького до 1080х1920рх чи 1920х1080рх формату .png або .jpg.
Інформацію можна надсилати на електронну пошту: u.veteran@mkrada.gov.ua або за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20 каб. № 531.
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