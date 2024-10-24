В Одесі затвердили зразки надгробків для загиблих воїнів

У загиблих героїв будуть нові пам'ятники — в Одеській міськраді показали ескізи
В Одесі надгробні пам'ятники бійцям, загиблим на фронті, будуть в єдиному стилі. Ескізи вже затверджені і погоджені з родинами військових.
Відповідне рішення ухвалив виконком Одеської міськради сьогодні, 24 жовтня.
Що відомо
Розробили два варіанти надгробків — один з них у формі хреста, інший у формі стели. Ескізи опублікували у додатку до відповідного рішення виконкому.
"Повністю погоджено у Telegram-чаті з усіма родичами, родинами, загиблих наших воїнів", — повідомив заступник міського голови Павло Вугельман.
Зазначимо, попередні зразки надгробків родини загиблих воїнів критикували й стверджували, що з ними їх ніхто не погоджував.
Нагадаємо, на Алеї Героїв у Одесі з'явилися нові імена. Також у Львові вандали пошкодили могили захисників.
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