В Одесі затвердили зразки надгробків для загиблих воїнів

Військовий цвинтар в Україні. Фото: ілюстративне/Одеська РВА

В Одесі надгробні пам'ятники бійцям, загиблим на фронті, будуть в єдиному стилі. Ескізи вже затверджені і погоджені з родинами військових.

Відповідне рішення ухвалив виконком Одеської міськради сьогодні, 24 жовтня.

Читайте також:

Що відомо

Розробили два варіанти надгробків — один з них у формі хреста, інший у формі стели. Ескізи опублікували у додатку до відповідного рішення виконкому.

Ескіз надгробка. Фото: Одеська мерія

Ескіз надгробка. Фото: Одеська мерія

"Повністю погоджено у Telegram-чаті з усіма родичами, родинами, загиблих наших воїнів", — повідомив заступник міського голови Павло Вугельман.

Зазначимо, попередні зразки надгробків родини загиблих воїнів критикували й стверджували, що з ними їх ніхто не погоджував.

Нагадаємо, на Алеї Героїв у Одесі з'явилися нові імена. Також у Львові вандали пошкодили могили захисників.