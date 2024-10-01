На одеській Алеї Героїв з'явилися 64 нових імені

Мати загиблого бійця Ангеліна Любчак на Алеї Героїв у Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на Алеї Героїв у парку Шевченка з'явилися ще 64 імені військових, які загинули, захищаючи Україну. Тепер там 277 імен. На жаль, будуть з'являтися ще. Родичі загиблих і чиновники вирішують, як зробити так, щоби вшанування було справедливим для всіх.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Майже 300 заявок

За словами мами загиблого штурмовика й ініціаторки створення Алеї Героїв Ангеліни Любчак, подано ще майже 300 заявок від родичів бійців. Коли Алея тільки створювалася, чимало рідних загиблих не знала про це, адже це була досить спонтанна ініціатива. Тепер вони мають можливість також долучитися до неї.

"Будуть додані всі, хто загинув з моменту початку повномасштабної війни. Всі люди додаються, подають анкети, подають інформацію", — розповідає Ангеліна Любчак.

Найближчим часом, говорить вона, буде створена громадська організація родичів загиблих.

Що говорять чиновники

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що підтримує ініціативу родичів загиблих. За його словами, міська влада зробить все, аби захисники і захисниці не були забуті. Але є багато проблемних питань, які мерія не вирішить без "підказок" родин бійців.

"Це дуже кропітка робота, яку ми не бачимо. Тому я дуже вдячний родинам, нашій робочій групі, яка створена в міській раді, де вирішують все якраз рідні та близькі. Вони сьогодні прийшли, вони мають моральне право на це. Ми будемо робити все, щоб ніхто не був забутий, не дай Боже. Але нам треба підказувати. Тому що ви бачите, скільки питань", — каже міський голова.

Зараз робоча група працює над єдиним підходом до оформлення стендів. Інформація на них буде більш стислою і зрозумілою, а якість фото покращують. Крім того, обговорюється питання створення Алей Героїв у різних районах міста, щоби рідним було зручніше діставатися пам'ятних стендів своїх близьких.

"Наприклад, на Кримському бульварі дуже люди просять. Там на селищі Котовського, на жаль, є такі люди, що у них вже і вік такий, що вони не можуть до своїх дітей приїхати саме до парку Шевченка, а туди б вони могли", — каже Ангеліна Любчак.

Відзначимо, що Алею Героїв в Одесі створили з ініціативи родин загиблих бійців та громадської організації "Ветеранс ХАБ Одеса".

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відзначили День захисників і захисниць України.

Також Геннадій Труханов розповів, як місто допомагає ЗСУ.