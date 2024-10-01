На одесской Аллее Героев появилось 64 новых имени

Мать погибшего бойца Ангелина Любчак на Аллее Героев в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня на Аллее Героев в парке Шевченко появились еще 64 имени погибших военных, защищая Украину. Теперь там 277 имен. К сожалению, будут появляться еще. Родственники погибших и чиновники решают, как сделать так, чтобы честь была справедливой для всех.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Почти 300 заявок

По словам мамы погибшего штурмовика и инициаторки создания Аллеи Героев Ангелины Любчак, подано еще около 300 заявок от родственников бойцов. Когда Аллея только создавалась, многие родные погибших не знали об этом, ведь это была довольно спонтанная инициатива. Теперь они могут также приобщиться к ней.

"Будут добавлены все, кто погиб с момента начала полномасштабной войны. Все люди добавляются, подают анкеты, представляют информацию", — рассказывает Ангелина Любчак.

В ближайшее время, говорит она, будет создана общественная организация родственников погибших.

Что говорят чиновники

Мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что поддерживает инициативу родственников погибших. По его словам, городские власти сделают все, чтобы защитники и защитницы не были забыты. Но есть много проблемных вопросов, которые мэрия не решит без подсказок семей бойцов.

"Это очень кропотливая работа, которую мы не видим. Поэтому я очень благодарен семьям, нашей рабочей группе, которая создана в городском совете, где решают все как раз родные и близкие. Они сегодня пришли, они имеют моральное право на это. Мы будем делать все, чтобы никто не был забыт, не дай Бог. Но нам надо подсказывать. Потому что вы видите, сколько вопросов", — говорит городской голова.

В настоящее время рабочая группа работает над единым подходом к оформлению стендов. Информация на них будет более сжатой и понятной, а качество фото улучшается. Кроме того, обсуждается вопрос создания Алей Героев в разных районах города, чтобы родным было удобнее добираться до памятных стендов своих близких.

"К примеру, на Крымском бульваре очень люди просят. Там на поселке Котовского, к сожалению, есть такие люди, что у них уже и возраст такой, что они не могут к своим детям приехать именно в парк Шевченко, а туда бы они могли", — говорит Ангелина Любчак.

Отметим, что Аллею Героев в Одессе создали по инициативе семей погибших бойцов и общественной организации "Ветеранс ХАБ Одесса".

Напомним, сегодня в Одессе отметили День защитников и защитниц Украины.

Также Геннадий Труханов рассказал, как город помогает ВСУ.