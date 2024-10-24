В Одессе утвердили образцы надгробий для погибших воинов

Военное кладбище в Украине. Фото: иллюстративное/Одесская РВА

В Одессе надгробные памятники бойцам, погибшим на фронте, будут в едином стиле. Эскизы уже утверждены и согласованы с семьями военных.

Соответствующее решение было принято исполкомом Одесского горсовета сегодня, 24 октября.

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Разработали два варианта надгробий — один из них в форме креста, другой в форме стелы. Эскизы опубликовали в приложении к соответствующему решению исполкома.

Эскиз надгробия. Фото: Одесская мэрия

Эскиз надгробия. Фото: Одесская мэрия

"Полностью согласован в Telegram-чате со всеми родственниками, семьями погибших наших воинов", — сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман.

Отметим, что предварительные образцы надгробий семьи погибших воинов критиковали и утверждали, что с ними их никто не согласовывал.

Напомним, на Аллее Героев в Одессе появились новые имена. Также во Львове вандалы повредили могилы защитников.