В Николаеве появилась электронная Книга памяти

Женщина возле Книги памяти. Фото: мэрия Николаева

В Николаеве установили электронную Книгу памяти. Здесь можно найти информацию о жителях города, павших на войне против российских агрессоров, начиная с 2014 года. Данные обещают регулярно обновлять.

Об этом журналисты Новини.LIVЕ узнали с официального сайта мэрии города.

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Сенсорный информационный терминал был установлен возле ЦНАПа Центрального района. В дальнейшем подобные книги памяти планируют разместить по всему городу.

Электронная Книга памяти в Николаеве. Фото: мэрия Николаева

"Мы должны помнить о тех, кто погиб за свободу Украины. Мы должны знать каждого и каждую, кто отдал самое ценное — свою жизнь в войне с российским агрессором", — заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Наполнение книги

Родственников и близких погибших воинов просят посылать информацию о павших для дальнейшего наполнения электронной книги. Необходимы следующие данные:

фамилия, имя, отчество; воинское звание, должность;

даты и места рождения/смерти (гибели), погребение;

обстоятельства гибели, информация о наградах;

по возможности биографическая справка;

Фотографии одного размера, близкого к 1080х1920рх или 1920х1080рх формата .png или .jpg.

Информацию можно отправлять по электронной почте: u.veteran@mkrada.gov.ua или по адресу: Николаев, ул. Адмиральская, 20 каб. №531.

Напомним, в Одессе были разработаны эскизы памятников для погибших бойцов. Также мы писали, что на Аллее Героев в городе появились новые имена.