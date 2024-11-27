В Николаеве появилась электронная Книга памяти

В Николаеве появилась уникальная электронная Книга памяти
В Николаеве установили электронную Книгу памяти. Здесь можно найти информацию о жителях города, павших на войне против российских агрессоров, начиная с 2014 года. Данные обещают регулярно обновлять.
Об этом журналисты Новини.LIVЕ узнали с официального сайта мэрии города.
Первая электронная книга
Сенсорный информационный терминал был установлен возле ЦНАПа Центрального района. В дальнейшем подобные книги памяти планируют разместить по всему городу.
"Мы должны помнить о тех, кто погиб за свободу Украины. Мы должны знать каждого и каждую, кто отдал самое ценное — свою жизнь в войне с российским агрессором", — заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Наполнение книги
Родственников и близких погибших воинов просят посылать информацию о павших для дальнейшего наполнения электронной книги. Необходимы следующие данные:
- фамилия, имя, отчество; воинское звание, должность;
- даты и места рождения/смерти (гибели), погребение;
- обстоятельства гибели, информация о наградах;
- по возможности биографическая справка;
- Фотографии одного размера, близкого к 1080х1920рх или 1920х1080рх формата .png или .jpg.
Информацию можно отправлять по электронной почте: u.veteran@mkrada.gov.ua или по адресу: Николаев, ул. Адмиральская, 20 каб. №531.
Напомним, в Одессе были разработаны эскизы памятников для погибших бойцов. Также мы писали, что на Аллее Героев в городе появились новые имена.
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