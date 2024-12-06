Як в Одесі відзначили День ЗСУ, фото

Відзначення Дня ЗСУ в Одесі. Фото: мерія Одеси

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил. Урочистості відбулися по всій країні, і в Одесі зокрема. Пам'ятна церемонія пройшла біля меморіалу пам'яті загиблих воїнів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Керівництво міста й області, військові та звичайні одесити поклали квіти до Меморіалу борців за Україну, вшанувавши полеглих захисників. Під час церемонії пролунав дзвін пам'яті на знак спільної скорботи та пошани до загиблих за свободу і незалежність України.

Відзначення Дня ЗСУ в Одесі. Фото: мерія Одеси

Також на Меморіалі з'явився новий символ — обличчя жінки, яка символізує українок, серця яких були розірвані війною.

"Цей образ — голос нашої пам'яті, що вічно звучить у ритмі дзвону. Він нагадує нам, що навіть у найтемніші часи є світло, яке не згасне, поки ми пам'ятаємо, поки ми любимо", — розповіли у міськраді.

Відзначення Дня ЗСУ в Одесі. Фото: мерія Одеси

Відзначення Дня ЗСУ в Одесі. Фото: мерія Одеси

Що відомо про свято

День Збройних Сил відзначається в Україні починаючи з 1993 року. Саме цього дня Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні Сили України", тим самим поклавши початок національній армії.

Відзначення Дня ЗСУ в Одесі. Фото: мерія Одеси

Нагадаємо, у Миколаєві з'явилася унікальна електронна Книга пам'яті загиблих в українсько-російській війні. Також в Одесі затвердили ескізи пам'ятників полеглим воїнам.