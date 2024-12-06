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Они наш голос памяти — в Одессе почтили героев, фото

6 декабря 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как в Одессе отметили День ВСУ, фото
Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных Сил. Торжества прошли по всей стране, и в Одессе в частности. Памятная церемония прошла у мемориала памяти погибших воинов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Руководство города и области, военные и обычные одесситы возложили цветы к Мемориалу борцов за Украину, почтив павших защитников. Во время церемонии раздался звон памяти в знак общей скорби и уважения к погибшим за свободу и независимость Украины.

День ВСУ — как в Одессе почтили героев, фото - фото 1
Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Также на Мемориале появился новый символ — лицо женщины, символизирующей украинок, сердца которых были разорваны войной.

"Этот образ — голос нашей памяти, вечно звучащий в ритме колокола. Он напоминает нам, что даже в самые темные времена есть свет, который не угаснет, пока мы помним, пока мы любим", — рассказали в горсовете.

День ВСУ — как в Одессе почтили героев, фото - фото 2
Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы
День ВСУ — как в Одессе почтили героев, фото - фото 3
Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Что известно о празднике

День Вооруженных сил отмечается в Украине начиная с 1993 года. Именно в этот день Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных Силах Украины", тем самым положив начало национальной армии.

День ВСУ — как в Одессе почтили героев, фото - фото 4
Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Напомним, что в Николаеве появилась уникальная электронная Книга памяти погибших в украинско-российской войне. Также в Одессе утвердили эскизы памятников павшим воинам.

Одесса ВСУ Новости Одессы церемония память праздник

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