Как в Одессе отметили День ВСУ, фото

Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных Сил. Торжества прошли по всей стране, и в Одессе в частности. Памятная церемония прошла у мемориала памяти погибших воинов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Руководство города и области, военные и обычные одесситы возложили цветы к Мемориалу борцов за Украину, почтив павших защитников. Во время церемонии раздался звон памяти в знак общей скорби и уважения к погибшим за свободу и независимость Украины.

Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Также на Мемориале появился новый символ — лицо женщины, символизирующей украинок, сердца которых были разорваны войной.

"Этот образ — голос нашей памяти, вечно звучащий в ритме колокола. Он напоминает нам, что даже в самые темные времена есть свет, который не угаснет, пока мы помним, пока мы любим", — рассказали в горсовете.

Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Что известно о празднике

День Вооруженных сил отмечается в Украине начиная с 1993 года. Именно в этот день Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных Силах Украины", тем самым положив начало национальной армии.

Празднование Дня ВСУ в Одессе. Фото: мэрия Одессы

Напомним, что в Николаеве появилась уникальная электронная Книга памяти погибших в украинско-российской войне. Также в Одессе утвердили эскизы памятников павшим воинам.