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Скандал вокруг Аллеи славы на Одесчине — власть пошла на уступки

3 января 2025 16:42
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Конфликт между семьями погибших военных и властью в Одесской области завершился, как именно
Родственники погибших воинов встретились с местными властями. Фото: Facebook/Татьяна Ковалева
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Местные власти согласились заменить баннеры на Алеи Славы в селе Знаменка в Одесской области. Родственники погибших самостоятельно поменяли их на более качественные, после чего подверглись давлению со стороны сельсовета и полиции.

Об этом сообщила в Facebook дочь погибшего военного Татьяна Ковалева.

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Разрешение конфликта

Родины павших встретились с представителями местной власти и правоохранителей. Поддержать родных бойцов приехали также представители ветеранских организаций "Veterans HUB ODESA" и "Семья Ангелов Света".

"Конечно, были слезы, надеюсь, что это были последние слезы родных погибших, от равнодушия и несправедливых действий в их сторону. Нам пообещали, что теперь нас будут слышать и все вопросы, относительно погибших героев, будут решаться непосредственно с родными", — рассказывает Татьяна Ковалева.  

По ее словам, сельский голова Валентина Тринча заверила, что все баннеры на Аллее Славы заменят на новые, согласованные с семьями погибших. В то же время полиция закрыла производство в отношении самовольной замены фотографий на плакатах.

Суть конфликта

Напомним, родственники бойцов длительное время требовали от местных властей заменить некачественные фото на баннерах. Не получив ответа, они сделали это самостоятельно и за собственные средства. После этого руководство сельского совета написало на них заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в Одессе также имел место скандал вокруг Аллеи Славы.

скандал Одесская область погибшие память украинские военные

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