В Одессе на витрине киоска нашли журналы с Путиным на обложке

Газетный киоск в Одессе. Фото иллюстративное: odessa-future.com.ua

В Одессе разгорелся новый скандал. Активист вызвал полицию к городскому газетному киоску, потому что на витрине заметили старые выпуски журнала с обложкой, на которой изображен российский диктатор.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал одесский активист Дем'ян Ганул.

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Активист нашел киоск в Одессе, где на витрине висели обложки старых выпусков российского журнала "Комментарии" с изображением Владимира Путина. Более того, рядом еще и экс-президент Виктор Янукович. Ганул сообщил, что вызвал полицию, отметив, что подобная продукция не только неуместна, но и имеет пропагандистский характер.

"Это антиукраинский журнал с соответствующими фото и заголовками. Почему витрину до сих пор украшало изображение Путина с бокалом шампанского? Неужели это никого не возмущало?" — подчеркнул активист.

Напомним, в Одесской области заменят некачественные фото погибших защитников на баннерах. Также мы писали, что россияне вывели в акваторию Черного моря два снаряженных ракетоносителя.