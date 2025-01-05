Погода в Одесі — очікується буревій

Чоловік закриває дитину від води. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 6 січня, вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм. Синоптики прогнозують сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води. Мешканців просять бути обережними.

Про це у неділю, 5 січня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) вздовж узбережжя Одеського регіону. Завтра вдень очікується сильний південно-західний вітер, 12-14 м/с, також великі хвилі у морі. У першій половині дня вздовж північного узбережжя та в Дніпро-Бузькому лимані очікується короткочасний підйом рівня моря.

Синоптики закликають уникати перебування поблизу води. Водіям та пішоходам радять бути особливо обережними через посилений вітер і можливі слизькі ділянки на дорогах та повалення дерев.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, в Одесі поліція в підсиленому режимі забезпечуватиме порядок під час традиційних купань на Водохреща. Також комунальне підприємство "СМЕП" проведе модернізацію світлофора на жвавому перехресті.