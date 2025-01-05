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Желтый уровень опасности — предупреждение для Одесчины

5 января 2025 14:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Погода в Одессе — ожидается ураган
Мужчина закрывает ребенка от воды. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Завтра, 6 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм. Синоптики прогнозируют сильный ветер, волнение моря и подъем уровня воды. Жителей просят быть осторожными.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме в Одессе. Фото: скриншот

Штормовая погода в Одессе

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях І уровня (желтого) вдоль побережья Одесского региона. Завтра днем ожидается сильный юго-западный ветер, 12-14 м/с, также большие волны в море. В первой половине дня вдоль северного побережья и в Днепро-Бугском лимане ожидается кратковременный подъем уровня моря.

Синоптики призывают избегать пребывания вблизи воды. Водителям и пешеходам советуют быть особенно осторожными из-за усиленного ветра и возможных скользких участков на дорогах и падения деревьев.

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в Одессе полиция в усиленном режиме будет обеспечивать порядок во время традиционных купаний на Крещение. Также  коммунальное предприятие "СМЭП" проведет модернизацию светофора на оживленном перекрестке.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы шторм

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