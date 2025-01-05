В Одесі модернізують світлофор

Світлофор, який збираються модернізувати в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі комунальне підприємство "СМЕП" проведе модернізацію світлофора на жвавому перехресті. Під час робіт об'єкт тимчасово не працюватиме, тож водіям та пішоходам варто бути уважними.

Про це у неділю, 5 січня, повідомили в Одеській міській раді.

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Модернізація світлофора в Одесі

За інформацією міськради, йдеться про світлофорний об'єкт, що розташований на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Армійській. Роботи триватимуть до 11 січня, і на цей час світлофор буде вимкнений.

Що передбачає модернізація світлофора:

встановлення нових опор;

заміну пристрою керування;

оновлення транспортних і пішохідних світлофорів на сучасні енергоощадні моделі;

модернізацію системи безперебійного живлення;

прокладку нових кабелів.

У міськраді звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними на зазначеній ділянці та дотримуватися правил під час виконання робіт.

Нагадаємо, в Одесі Магнітогорський провулок офіційно перейменували на честь Адольфа Лози. Також одесити залишилися сьогодні без води через ремонтні роботи.