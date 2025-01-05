В Одесі модернізують світлофор

В міськраді попередили про припинення роботи світлофора в Одесі
В Одесі комунальне підприємство "СМЕП" проведе модернізацію світлофора на жвавому перехресті. Під час робіт об'єкт тимчасово не працюватиме, тож водіям та пішоходам варто бути уважними.
Про це у неділю, 5 січня, повідомили в Одеській міській раді.
Модернізація світлофора в Одесі
За інформацією міськради, йдеться про світлофорний об'єкт, що розташований на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Армійській. Роботи триватимуть до 11 січня, і на цей час світлофор буде вимкнений.
Що передбачає модернізація світлофора:
- встановлення нових опор;
- заміну пристрою керування;
- оновлення транспортних і пішохідних світлофорів на сучасні енергоощадні моделі;
- модернізацію системи безперебійного живлення;
- прокладку нових кабелів.
У міськраді звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними на зазначеній ділянці та дотримуватися правил під час виконання робіт.
Нагадаємо, в Одесі Магнітогорський провулок офіційно перейменували на честь Адольфа Лози. Також одесити залишилися сьогодні без води через ремонтні роботи.
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