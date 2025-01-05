Відключення води в Одесі 5 січня — перелік адрес

Тисячі одеситів залишилися без води — коли поновлять
Значна частина одеситів залишилася без води через ремонтні роботи сьогодні, 5 січня. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це у неділю, 5 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
- вул. Космонавтів
- вул. Академіка Філатова
- Люстдорфська дорога
- вул. Старорізнична
- пров. Різничний
- вул. Пантелеймонівська
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Цікаво про комуналку
Кабмін погодив важливу зміну у наданні пільг українцям. Так, щоб отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, громадяни мають не порушувати додаткову умову: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року не має перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Йдеться про 4 240 гривень.
На які комунальні послуги можна отримати пільги
Зі знижкою можна оплачувати такі комунальні послуги, як:
- холодне водопостачання та гаряче водопостачання;
- водовідведення;
- тепло- та електропостачання;
- природний газ та його розподіл;
- централізоване опалення;
- вивезення побутових відходів.
Нагадаємо, на Одещині виявили унікальне зимове явище — цвітіння пізньоцвіту анкарського. Також стало відомо, чи будуть сьогодні відключати світло в регіоні за графіками.
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