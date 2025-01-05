Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Тисячі одеситів залишилися без води — коли поновлять arrow

Тисячі одеситів залишилися без води — коли поновлять

5 січня 2025 12:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 5 січня — перелік адрес
Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Значна частина одеситів залишилася без води через ремонтні роботи сьогодні, 5 січня. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у неділю, 5 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:
Тисячі одеситів залишились без води — коли поновлять - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Космонавтів
  • вул. Академіка Філатова
  • Люстдорфська дорога
  • вул. Старорізнична
  • пров. Різничний
  • вул. Пантелеймонівська

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Кабмін погодив важливу зміну у наданні пільг українцям. Так, щоб отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, громадяни мають не порушувати додаткову умову: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року не має перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Йдеться про 4 240 гривень. 

На які комунальні послуги можна отримати пільги

Зі знижкою можна оплачувати такі комунальні послуги, як: 

  • холодне водопостачання та гаряче водопостачання;
  • водовідведення;
  • тепло- та електропостачання;
  • природний газ та його розподіл;
  • централізоване опалення;
  • вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, на Одещині виявили унікальне зимове явище — цвітіння пізньоцвіту анкарського. Також стало відомо, чи будуть сьогодні відключати світло в регіоні за графіками.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:06 У Києві вперше цьогоріч пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

12:45 Тисячі одеситів залишилися без води — коли поновлять

12:34 Ситуація на кордоні з Курською областю загострилася — що відомо

12:25 Мелоні на зустрічі з Трампом говорила про Україну, — NYT

12:16 Буковель без черг — які ціни на скі-паси у низький сезон

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

12:14 Зеленський відреагував на нічну дронову атаку на Україну

12:12 На Одещині серед зими розквітла унікальна червонокнижна рослина

11:51 На Київщині лунають вибухи

11:35 Росіяни скаржаться на наступ ЗСУ на Курщині — у ЦПД відреагували

11:31 Окупанти виводили вночі десяток кораблів у Чорне море

13:06 У Києві вперше цьогоріч пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

12:45 Тисячі одеситів залишилися без води — коли поновлять

12:34 Ситуація на кордоні з Курською областю загострилася — що відомо

12:25 Мелоні на зустрічі з Трампом говорила про Україну, — NYT

12:16 Буковель без черг — які ціни на скі-паси у низький сезон

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

12:14 Зеленський відреагував на нічну дронову атаку на Україну

12:12 На Одещині серед зими розквітла унікальна червонокнижна рослина

11:51 На Київщині лунають вибухи

11:35 Росіяни скаржаться на наступ ЗСУ на Курщині — у ЦПД відреагували

11:31 Окупанти виводили вночі десяток кораблів у Чорне море

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла