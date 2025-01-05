Відключення води в Одесі 5 січня — перелік адрес

Людина миє руки. Фото ілюстративне: freepik

Значна частина одеситів залишилася без води через ремонтні роботи сьогодні, 5 січня. Водопостачання містянам планують повернути під кінець дня, до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це у неділю, 5 січня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

вул. Космонавтів

вул. Академіка Філатова

Люстдорфська дорога

вул. Старорізнична

пров. Різничний

вул. Пантелеймонівська

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Кабмін погодив важливу зміну у наданні пільг українцям. Так, щоб отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, громадяни мають не порушувати додаткову умову: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року не має перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. Йдеться про 4 240 гривень.

На які комунальні послуги можна отримати пільги

Зі знижкою можна оплачувати такі комунальні послуги, як:

холодне водопостачання та гаряче водопостачання;

водовідведення;

тепло- та електропостачання;

природний газ та його розподіл;

централізоване опалення;

вивезення побутових відходів.

Нагадаємо, на Одещині виявили унікальне зимове явище — цвітіння пізньоцвіту анкарського. Також стало відомо, чи будуть сьогодні відключати світло в регіоні за графіками.