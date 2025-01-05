Отключение воды в Одессе 5 января — перечень адресов

Тысячи одесситов остались без воды — когда возобновят
Значительная часть одесситов осталась без воды из-за ремонтных работ сегодня, 5 января. Водоснабжение горожанам планируют вернуть под конец дня,до 18:00, однако время работ может меняться.
Об этом в воскресенье, 5 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
- ул. Космонавтов
- ул. Академика Филатова
- Люстдорфская дорога
- ул. Староризничная
- пер. Ризничный
- ул. Пантелеймоновская
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
Кабмин согласовал важное изменение в предоставлении льгот украинцам. Так, чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, граждане должны не нарушать дополнительное условие: среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. Речь идет о 4 240 грн.
На какие коммунальные услуги можно получить льготы
Со скидкой можно оплачивать такие коммунальные услуги, как:
- холодное водоснабжение и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- тепло- и электроснабжение;
- природный газ и его распределение;
- централизованное отопление;
- вывоз бытовых отходов;
Напомним, в Одесской области обнаружили уникальное зимнее явление — цветение безвременника анкарского. Также стало известно, будут ли сегодня отключать свет в регионе по графикам.
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