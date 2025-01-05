Отключение воды в Одессе 5 января — перечень адресов

Человек моет руки. Фото иллюстративное: freepik

Значительная часть одесситов осталась без воды из-за ремонтных работ сегодня, 5 января. Водоснабжение горожанам планируют вернуть под конец дня,до 18:00, однако время работ может меняться.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

ул. Космонавтов

ул. Академика Филатова

Люстдорфская дорога

ул. Староризничная

пер. Ризничный

ул. Пантелеймоновская

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Кабмин согласовал важное изменение в предоставлении льгот украинцам. Так, чтобы получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, граждане должны не нарушать дополнительное условие: среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не должен превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. Речь идет о 4 240 грн.

На какие коммунальные услуги можно получить льготы

Со скидкой можно оплачивать такие коммунальные услуги, как:

холодное водоснабжение и горячее водоснабжение;

водоотведение;

тепло- и электроснабжение;

природный газ и его распределение;

централизованное отопление;

вывоз бытовых отходов;

Напомним, в Одесской области обнаружили уникальное зимнее явление — цветение безвременника анкарского. Также стало известно, будут ли сегодня отключать свет в регионе по графикам.