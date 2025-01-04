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Відключення світла в Одесі — чи будуть задіяні графіки завтра

4 січня 2025 20:37
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 5 січня в Одесі та області
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 5 січня, стабілізаційних відключень світла в Одесі не планують. Втім, можливі зміни ситуації в енергосистемі, які змусять повернутися до обмежень. У такому разі енергетики заздалегідь опублікують графіки припинення електропостачання.

Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні значна частина одеситів та мешканців прилеглих сіл залишилася без води. Також ми повідомляли, що 5 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду та мінусову температуру до -2 °C. 

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла

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