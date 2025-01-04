Погода в Одесі на завтра, 5 січня

Дівчина біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний, а температура вночі в місті варіюватиметься від 0 до -2 °C, морська вода +4…+5 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме -2 °C. Вітер північно-західний 6 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-західний 4 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +2 °C. Вітер південний 2 м/с.

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +4 °C. Вітер північний 4 м/с.

Схід сонця: 5 січня сонце зійде о 07:40.

Захід сонця: 5 січня сонце заходитиме о 16:18.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 44 хвилини.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 5 січня

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень південний.

Температура вночі -7...- 2 °С, вдень 0...+5 °С.

На автошляхах області видимість буде доброю, перешкод для водіїв не передбачається.

Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра більшість областей України скують ожеледиця та морози. Також раніше синоптики спрогнозували, що цьогоріч найхолоднішим місяцем стане січень.