Погода в Одесі на завтра, 5 січня

Синоптики попереджають про мінусові температури в Одесі
Завтра, 5 січня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний, а температура вночі в місті варіюватиметься від 0 до -2 °C, морська вода +4…+5 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 5 січня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме -2 °C. Вітер північно-західний 6 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-західний 4 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +2 °C. Вітер південний 2 м/с.
Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +4 °C. Вітер північний 4 м/с.
Схід сонця: 5 січня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 5 січня сонце заходитиме о 16:18.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 44 хвилини.
Погода в Одеській області на 5 січня
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень південний.
- Температура вночі -7...- 2 °С, вдень 0...+5 °С.
- На автошляхах області видимість буде доброю, перешкод для водіїв не передбачається.
Нагадаємо, завтра більшість областей України скують ожеледиця та морози. Також раніше синоптики спрогнозували, що цьогоріч найхолоднішим місяцем стане січень.
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