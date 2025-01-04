Погода в Одессе на завтра, 5 января

Синоптики предупреждают о минусовых температурах в Одессе
Завтра, 5 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный, а температура ночью в городе будет варьироваться от 0 до -2 °C, морская вода +4…+5 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 5 января
Ночь:ночью без осадков. Температура составит -2 °C. Ветер северо-западный 6 м/с.
Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит 0 °C. Ветер северо-западный 4 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер южный 2 м/с.
Вечер:На вечер небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится +4 °C. Ветер северный 4 м/с.
Восход солнца: 5 января солнце взойдет в 07:40.
Заход солнца: 5 января солнце будет заходить в 16:18.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 44 минуты.
Погода в Одесской области на 5 января
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем южный.
- Температура ночью -7...-2°С, днем 0...+5°С.
- На автодорогах области видимость будет хорошей, препятствий для водителей не предвидится.
Напомним, завтра большинство областей Украины сковали гололедица и морозы. Также ранее синоптики спрогнозировали, что в этом году самым холодным месяцем станет январь.
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