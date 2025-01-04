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Синоптики предупреждают о минусовых температурах в Одессе

4 января 2025 17:50
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра, 5 января
Девушка у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 5 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный, а температура ночью в городе будет варьироваться от 0 до -2 °C, морская вода +4…+5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь:ночью без осадков. Температура составит -2 °C. Ветер северо-западный 6 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит 0 °C. Ветер северо-западный 4 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер южный 2 м/с.

Вечер:На вечер небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится +4 °C. Ветер северный 4 м/с.

Восход солнца: 5 января солнце взойдет в 07:40.

Заход солнца: 5 января солнце будет заходить в 16:18.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 44 минуты.

Синоптики предупреждают об ощутимом похолодании в Одессе - фото 1
Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 5 января

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем южный.
  • Температура ночью -7...-2°С, днем 0...+5°С.
  • На автодорогах области видимость будет хорошей, препятствий для водителей не предвидится.
Синоптики предупреждают об ощутимом похолодании в Одессе - фото 2
Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, завтра большинство областей Украины сковали гололедица и морозы. Также ранее синоптики спрогнозировали, что в этом году самым холодным месяцем станет январь.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды

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