Погода в Одессе на завтра, 5 января

Девушка у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 января, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный, а температура ночью в городе будет варьироваться от 0 до -2 °C, морская вода +4…+5 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь:ночью без осадков. Температура составит -2 °C. Ветер северо-западный 6 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит 0 °C. Ветер северо-западный 4 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +2 °C. Ветер южный 2 м/с.

Вечер:На вечер небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится +4 °C. Ветер северный 4 м/с.

Восход солнца: 5 января солнце взойдет в 07:40.

Заход солнца: 5 января солнце будет заходить в 16:18.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 44 минуты.

Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 5 января

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем южный.

Температура ночью -7...-2°С, днем 0...+5°С.

На автодорогах области видимость будет хорошей, препятствий для водителей не предвидится.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, завтра большинство областей Украины сковали гололедица и морозы. Также ранее синоптики спрогнозировали, что в этом году самым холодным месяцем станет январь.