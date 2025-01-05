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В горсовете предупредили о прекращении работы светофора в Одессе

5 января 2025 14:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе модернизируют светофор
Светофор, который собираются модернизировать в Одессе. Фото: Одесский городской совет
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе коммунальное предприятие "СМЭП" проведет модернизацию светофора на оживленном перекрестке. Во время работ объект временно не будет работать, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение Одесского городского совета. Фото: скриншот

Модернизация светофора в Одессе

По информации горсовета, речь идет о светофорном объекте, который расположен на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской. Работы продлятся до 11 января, и на это время светофор будет отключен.

Что предусматривает модернизация светофора:

  • установку новых опор;
  • замену устройства управления;
  • обновление транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие модели;
  • модернизацию системы бесперебойного питания;
  • прокладку новых кабелей.

В горсовете обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на указанном участке и соблюдать правила во время выполнения работ.

Напомним, в Одессе Магнитогорский переулок официально переименовали в честь Адольфа Лозы. Также одесситы остались сегодня без воды из-за ремонтных работ.

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