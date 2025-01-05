В Одессе модернизируют светофор

В горсовете предупредили о прекращении работы светофора в Одессе
В Одессе коммунальное предприятие "СМЭП" проведет модернизацию светофора на оживленном перекрестке. Во время работ объект временно не будет работать, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.
Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Одесском городском совете.
Модернизация светофора в Одессе
По информации горсовета, речь идет о светофорном объекте, который расположен на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской. Работы продлятся до 11 января, и на это время светофор будет отключен.
Что предусматривает модернизация светофора:
- установку новых опор;
- замену устройства управления;
- обновление транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие модели;
- модернизацию системы бесперебойного питания;
- прокладку новых кабелей.
В горсовете обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на указанном участке и соблюдать правила во время выполнения работ.
Напомним, в Одессе Магнитогорский переулок официально переименовали в честь Адольфа Лозы. Также одесситы остались сегодня без воды из-за ремонтных работ.
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