В Одессе модернизируют светофор

Светофор, который собираются модернизировать в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе коммунальное предприятие "СМЭП" проведет модернизацию светофора на оживленном перекрестке. Во время работ объект временно не будет работать, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщили в Одесском городском совете.

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Модернизация светофора в Одессе

По информации горсовета, речь идет о светофорном объекте, который расположен на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Армейской. Работы продлятся до 11 января, и на это время светофор будет отключен.

Что предусматривает модернизация светофора:

установку новых опор;

замену устройства управления;

обновление транспортных и пешеходных светофоров на современные энергосберегающие модели;

модернизацию системы бесперебойного питания;

прокладку новых кабелей.

В горсовете обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на указанном участке и соблюдать правила во время выполнения работ.

Напомним, в Одессе Магнитогорский переулок официально переименовали в честь Адольфа Лозы. Также одесситы остались сегодня без воды из-за ремонтных работ.