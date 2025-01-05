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В Одессе залатают асфальт за более чем 20 млн грн

5 января 2025 15:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе выделили миллионы на восстановление дорог
Работники дорожной службы делают ремонт. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесское коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендер на сумму более 20 миллионов гривен. Эти средства пойдут на восстановление дорожного покрытия и засыпку траншей после аварийных ремонтов теплосетей.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Сообщение об аукционе на ремонт дорог. Фото: скриншот

Ремонт дорог в Одессе: детали тендера

Закупку предприятие обнародовало 30 декабря, а принимать предложения будут до 8 января года, аукцион начнется в тот же день. Подрядчик, который победит, должен восстановить асфальт до конца 2025 года. Общая ожидаемая стоимость работ составляет 20 773 723 гривен, финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Где именно будут восстанавливать асфальт в документах не уточнили.

Что планируют сделать в рамках восстановления дорог

Согласно тендерной документации, заказ охватывает несколько ключевых направлений: восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог, обустройство дорожной разметки, установка бордюров и засыпка траншей после ремонтов.

В частности, планируется:

  • обустроить тротуары новым асфальтовым покрытием на площади 875 м²;
  • отремонтировать проезжую часть;
  • нанести дорожную разметку краской и пластиком;
  • засыпать более 3400 м³ траншей песком после ремонтов тепловых сетей.

Напомним, в Одессе подорожал более чем на 2,5 млн гривен ремонт трубы котельной "Северная-2". Также мы писали, что 6 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается ураган.

Одесса ремонт тендер Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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