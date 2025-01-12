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На трасі Одеса-Рені облаштують зону відпочинку для водіїв

12 січня 2025 14:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Майданчик для стоянки автотранспорту на трасі Одеса-Рені
Майданчик для автомобілів. Фото ілюстративне: volynnews
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса-Рені по дорозі до Румунії планують облаштувати майданчик для стоянки транспортних засобів та відпочинку водіїв. Відповідний тендер уже опублікували, загальна очікувана вартість робіт становить понад мільйон гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон на облаштування майданчика. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Відомо, що облаштувати сучасний майданчик для стоянки вантажного транспорту та місця відпочинку учасників дорожнього руху планують на 307 кілометрі міжнародної траси зліва. Загальна вартість проєкту, згідно з кошторисом, складає 1 463 000, гроші візьмуть з міжнародної технічної допомоги проєкту "RO-MD–UA". Тендер провели без аукціону, наразі уже обрали переможця, нм стало ТОВ "ВІАКОН Україна". 

Що планують зробити

Проєктні роботи, включаючи освітлення, лінії зв’язку та геологічні дослідження, а також підготовчі роботи та експертиза проєкту. Майданчик матиме необхідну інфраструктуру для безпечного паркування, освітлення та відпочинку водіїв. Замовником проєкту виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка очікує від постачальників якісного виконання робіт у встановлений термін. Завершення робіт заплановано до 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, посадовці держпідприємства "Ізмаїльський морський торгівельний порт" купували техніку й замовляли ремонти за завищеними цінами. Також ми писали, що Одеське комунальне підприємство за понад 20 мільйонів гривень залатає ями в Одесі

Одеса кордон тендер Одеська область Новини Одеси автомобіль

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15:11 Допомога безробітним у 2025 році — як змінилися виплати

15:11 Попередження про небезпеку — прогноз погоди в Києві на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Садовий похизувався фото з ветеранами

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