Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Одесчине объявили высокий уровень опасности — почему arrow

На Одесчине объявили высокий уровень опасности — почему

5 апреля 2025 11:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Заморозки в Одесской области - предупреждение об опасных погодных условиях
Люди кормят чаек возле моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области объявлено предупреждение о стихийном метеорологическом явлении II уровня опасности. В ближайшие дни ожидается заморозки, что может угрожать сельскому хозяйству и дорожному движению.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:
На Одещині оголосили високий рівень на завтра — чому - фото 1
Предупреждение о заморозках. Фото: скриншот

Опасность для Одесской области

По информации метеорологов, 7-8 апреля в Одесской области ожидаются заморозки 0...-5 °C, что может привести к опасным условиям, в частности для сельского хозяйства. Синоптики объявили стихийное метеорологическое явление II уровня опасности (оранжевого) из-за возможных заморозков в ночное и утреннее время.

Какие риски от заморозков

Согласно прогнозам, заморозки могут негативно повлиять на урожай ранних сельскохозяйственных культур, находящихся в фазе прорастания зерна и всходов и создать дополнительные риски для водителей. Следует быть осторожными на дорогах и следить за изменениями погодных условий.

Предупреждение об опасных условиях действует на территории Одесской области до 8 апреля включительно. Метеорологи рекомендуют принять меры для сохранения урожая и безопасности на дорогах.

Напомним, мы писали как спасти рассаду от холода. Также сообщали, как можно уберечь тюльпаны от заморозков весной.

стихийное бедствие Одесса Одесская область Новости Одессы штормовое предупреждение заморозки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама