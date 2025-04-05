Заморозки в Одесской области - предупреждение об опасных погодных условиях

Люди кормят чаек возле моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области объявлено предупреждение о стихийном метеорологическом явлении II уровня опасности. В ближайшие дни ожидается заморозки, что может угрожать сельскому хозяйству и дорожному движению.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Опасность для Одесской области

По информации метеорологов, 7-8 апреля в Одесской области ожидаются заморозки 0...-5 °C, что может привести к опасным условиям, в частности для сельского хозяйства. Синоптики объявили стихийное метеорологическое явление II уровня опасности (оранжевого) из-за возможных заморозков в ночное и утреннее время.

Какие риски от заморозков

Согласно прогнозам, заморозки могут негативно повлиять на урожай ранних сельскохозяйственных культур, находящихся в фазе прорастания зерна и всходов и создать дополнительные риски для водителей. Следует быть осторожными на дорогах и следить за изменениями погодных условий.

Предупреждение об опасных условиях действует на территории Одесской области до 8 апреля включительно. Метеорологи рекомендуют принять меры для сохранения урожая и безопасности на дорогах.

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