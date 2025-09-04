Видео
Главная Одесса В Одесской области прогремел мощный взрыв — что известно

В Одесской области прогремел мощный взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:09
В Одесской области раздаются мощные взрывы
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот из видео.

Прямо сейчас в Одесской области прогремел мощный взрыв. Россия снова атакует юг баллистическими ракетами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одесской области

Отметим, что ранее в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о применении россиянами баллистического вооружения. Впоследствии военные сообщили, что ракеты летят в направлении Тузлы.

На Одещині пролунали потужні вибухи - фото 1

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, ночью россияне атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Также мы писали, что в результате атак на Харьковщину есть пострадавшие.

 

Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
