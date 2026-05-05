На одесских рынках массово появляется клубника: цены сегодня

Прилавок с клубникой. Фото: Новини.LIVE

На рынках появляется первая украинская клубника. Она дороже импортной, но покупатели все равно выбирают местную ягоду. Продавцы говорят, что спрос держится стабильно.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки и узнали стоимость клубники.

Первые ягоды

Фруктово-ягодные прилавки постепенно наполняются украинской продукцией. Уже продают первую клубнику с юга области. Она ароматнее и мягче импортной, поэтому многие берут именно ее. Даже несмотря на то, что цена выше, покупателей это не останавливает.

Клубника на базаре. Фото: Новини.LIVE

Цены на клубнику

Продавцы отмечают, что цены на ягоду могут немного меняться в зависимости от качества и объемов. Сейчас стоимость на рынке "Черемушки" такая:

Клубника (Килия) — 350 грн/кг

Клубника (Греция) — 250 грн/кг

На Новом базаре также уже продают клубнику. Импортная стоит около 250 грн/кг, а украинская — до 350 грн/кг, то есть цены такие же, как на Черемушках.

Читайте также:

Что говорят продавцы

На рынке говорят, что сейчас торговля оживилась, цены на некоторые позиции немного снизились, и это привлекает покупателей. В то же время все зависит от ситуации и поставок.

"Килийская клубника очень вкусная и ароматная. Мы давно работаем с поставщиками, люди берут постоянно и довольны. Наша ягода мягче и лучше импортной", — рассказывает продавец Светлана.

Продавщица Светлана о клубнике. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать клубнику

Выбирая клубнику на рынке, стоит обращать внимание на ее вид и запах. Спелые ягоды имеют равномерный насыщенно-красный цвет без белых или зеленых участков возле хвостика. Они приятно пахнут и оставляют ощутимый сладкий аромат даже без разреза. Если запаха почти нет, ягода, вероятно, будет водянистой и не очень вкусной.

Также важно проверить плотность и состояние ягод. Хорошая клубника — упругая, сухая, без повреждений и следов плесени. Хвостики должны быть зелеными и свежими — это признак того, что ягоду сорвали недавно. Слишком мягкие или влажные ягоды быстро портятся, поэтому их лучше не покупать.

Как сообщали Новини.LIVE, на рынке "Черемушки" в Одессе заметно изменились цены на овощи. Самыми дорогими остаются огурцы и тепличные помидоры. Продавцы объясняют это холодными ночами и более слабым урожаем. Покупателей меньше, но торговля продолжается.

Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы этой весной снижаются цены на молочную продукцию. Больше всего это заметно по домашнему творогу, который стал дешевле по сравнению с зимним периодом.