На одеських ринках масово з'являється полуниця: ціни сьогодні

Прилавок з полуницею. Фото: Новини.LIVE

На ринках з’являється перша українська полуниця. Вона дорожча за імпортну, але покупці все одно обирають місцеву ягоду. Продавці кажуть, що попит тримається стабільно.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки та дізналися вартість полуниці.

Перші ягоди

Фруктово-ягідні прилавки поступово наповнюються українською продукцією. Уже продають першу полуницю з півдня області. Вона ароматніша та м’якша за імпортну, тому багато хто бере саме її. Навіть попри те, що ціна вища, покупців це не зупиняє.

Полуниця на базарі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на полуницю

Продавці зазначають, що ціни на ягоду можуть трохи змінюватися залежно від якості та обсягів. Наразі вартість на ринку "Черемушки" така:

Полуниця (Кілія) — 350 грн/кг

Полуниця (Греція) — 250 грн/кг

На Новому базарі також уже продають полуницю. Імпортна коштує близько 250 грн/кг, а українська — до 350 грн/кг, тобто ціни такі ж, як на Черемушках.

Читайте також:

Що кажуть продавці

На ринку кажуть, що зараз торгівля пожвавилася.Ціни на деякі позиції трохи знизилися, і це приваблює покупців. Водночас усе залежить від ситуації та постачання.

"Кілійська полуниця дуже смачна й ароматна. Ми давно працюємо з постачальниками, люди беруть постійно і задоволені. Наша ягода м’якша і краща за імпортну", — розповідає продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про полуницю. Фото: Новини.LIVE

Як обрати полуницю

Обираючи полуницю на ринку, варто звертати увагу на її вигляд і запах. Стиглі ягоди мають рівномірний насичено-червоний колір без білих або зелених ділянок біля хвостика. Вони приємно пахнуть і залишають відчутний солодкий аромат навіть без розрізу. Якщо запаху майже немає, ягода, ймовірно, буде водянистою і не дуже смачною.

Також важливо перевірити щільність і стан ягід. Хороша полуниця — пружна, суха, без пошкоджень і слідів плісняви. Хвостики мають бути зеленими та свіжими — це ознака того, що ягоду зірвали нещодавно. Надто м’які або вологі ягоди швидко псуються, тому їх краще не купувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринку "Черемушки" в Одесі помітно змінилися ціни на овочі. Найдорожчими залишаються огірки та тепличні помідори. Продавці пояснюють це холодними ночами і слабшим урожаєм. Покупців менше, але торгівля триває.

Також Новини.LIVE писали, що на ринках Одеси цієї весни знижуються ціни на молочну продукцію. Найбільше це помітно по домашньому сиру, який став дешевшим порівняно із зимовим періодом.