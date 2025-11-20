Видео
Україна
Видео

Главная Одесса В Одессе объявили штормовое предупреждение — чего ожидать

В Одессе объявили штормовое предупреждение — чего ожидать

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:48
обновлено: 16:51
Прогноз густого тумана в Одессе и области на 21 ноября: риски на дорогах и минная опасность
Оперный театр в тумане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уже этой ночью в Одессе и области ожидается густой туман. Синоптики объявили желтый уровень опасности и предупреждают о повышенной аварийности на дорогах. Жителей региона призывают соблюдать осторожность. Кроме того, на побережье сохраняется риск минной опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одесі оголосили штормове попередження
Предупреждение о тумане. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Одессе

Этой ночью в Одессе объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Синоптики предупреждают о І уровне опасности (желтый) в регионе.

Ночью в Одессе ожидается около +11 °C, будет ощущаться как +11 °C. Ветер — до 4 м/с. Без осадков.

Утром температура поднимется до +12 °C, и будет ощущаться на градус меньше. Ветер будет до 6 м/с.

Днем температура поднимется до +16 °C. Ветер будет до 8 м/с.

Вечером термометры покажут +16 °C, будет ощущаться температура так же. Ветер увеличится до 9 м/с.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Солнце взойдет в 07:07, а зайдет в 16:18 — световой день продлится 9 часов 11 минут.

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Местами дождь.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °С, днем +13...+18 °С.

Какие есть уровни опасности

В Украине используют четыре уровня опасности погодных условий. Они показывают, насколько серьезной может быть ситуация и какие последствия стоит ожидать.

Желтый уровень (I уровень) Погода может вызывать неудобства и отдельные опасные ситуации. Требуется повышенное внимание, но угроза невысокая.

Оранжевый уровень (II уровень) Опасные погодные явления, которые могут нанести значительный ущерб. Возможны осложнения движения, перебои в работе инфраструктуры, повышенный риск для людей. Рекомендуется ограничить пребывание снаружи и внимательно следить за официальными предупреждениями.

Красный уровень (III уровень) Очень опасные явления с высокой вероятностью серьезных последствий - разрушение инфраструктуры, аварийные ситуации, значительные угрозы для жизни и здоровья. Требуется максимальная осторожность и выполнение всех рекомендаций спасателей.

Базовый уровень (без предупреждений) Погодные условия обычные, опасных явлений не ожидается.

Чем они отличаются:

  • Желтый — возможны риски, но без значительного ущерба.
  • Оранжевый — явления способны существенно влиять на безопасность и инфраструктуру.
  • Красный — самая высокая опасность с большими возможными разрушениями и рисками для жизни.

Напомним, мы писали о том, что Украину накрыли магнитные бури. Также мы писали о том, где завтра будет дождь.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы туман Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
