Прогноз густого туману в Одесі та області на 21 листопада: ризики на дорогах і мінна небезпека

Оперний театр в тумані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вже цієї ночі в Одесі та області очікується густий туман. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності та попереджають про підвищену аварійність на дорогах. Жителів регіону закликають дотримуватися обережності. Крім того, на узбережжі зберігається ризик мінної небезпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Попередження про туман. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі

Цієї ночі в Одесі оголосили штормове попередження через сильний туман. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності (жовтий) у регіоні.

Вночі в Одесі очікується близько +11 °C, відчуватиметься як +11 °C. Вітер — до 4 м/с. Без опадів.

Вранці температура підвищиться до +12 °C, і відчуватиметься на градус менше. Вітер буде до 6 м/с.

Удень температура підніметься до +16 °C. Вітер буде до 8 м/с.

Увечері термометри покажуть +16 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер збільшиться до 9 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:07, а зайде о 16:18 — світловий день триватиме 9 годин 11 хвилин.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Місцями дощ.

Вночі та вранці туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С.

Які є рівні небезпечності

В Україні використовують чотири рівні небезпечності погодних умов. Вони показують, наскільки серйозною може бути ситуація та які наслідки варто очікувати.

Жовтий рівень (I рівень) Погода може спричиняти незручності та окремі небезпечні ситуації. Потрібна підвищена увага, але загроза невисока.

Помаранчевий рівень (II рівень) Небезпечні погодні явища, які можуть завдати значної шкоди. Можливі ускладнення руху, перебої в роботі інфраструктури, підвищений ризик для людей. Рекомендується обмежити перебування зовні та уважно стежити за офіційними попередженнями.

Червоний рівень (III рівень) Дуже небезпечні явища з високою ймовірністю серйозних наслідків — руйнування інфраструктури, аварійні ситуації, значні загрози для життя та здоров’я. Потрібні максимальна обережність і виконання всіх рекомендацій рятувальників.

Базовий рівень (без попереджень) Погодні умови звичайні, небезпечних явищ не очікується.

Чим вони відрізняються:

Жовтий — можливі ризики, але без значної шкоди.

Помаранчевий — явища здатні суттєво впливати на безпеку й інфраструктуру.

Червоний — найвища небезпека з великими можливими руйнуваннями та ризиками для життя.

Нагадаємо, ми писали про те, що Україну накрили магнітні бурі. Також ми писали про те, де завтра буде дощити.