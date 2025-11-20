Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі оголосили штормове попередження — чого очікувати

В Одесі оголосили штормове попередження — чого очікувати

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 16:48
Оновлено: 17:04
Прогноз густого туману в Одесі та області на 21 листопада: ризики на дорогах і мінна небезпека
Оперний театр в тумані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вже цієї ночі в Одесі та області очікується густий туман. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності та попереджають про підвищену аварійність на дорогах. Жителів регіону закликають дотримуватися обережності. Крім того, на узбережжі зберігається ризик мінної небезпеки. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:
В Одесі оголосили штормове попередження
Попередження про туман. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі

Цієї ночі в Одесі оголосили штормове попередження через сильний туман. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності (жовтий) у регіоні.

Вночі в Одесі очікується близько +11 °C, відчуватиметься як +11 °C. Вітер — до 4 м/с. Без опадів.

Вранці температура підвищиться до +12 °C, і відчуватиметься на градус менше. Вітер буде до 6 м/с. 

Удень температура підніметься до +16 °C. Вітер буде до 8 м/с.

Увечері термометри покажуть +16 °C, відчуватиметься температура так само. Вітер збільшиться до 9 м/с.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 07:07, а зайде о 16:18 — світловий день триватиме 9 годин 11 хвилин.

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Місцями дощ.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °С, вдень +13...+18 °С.

Які є рівні небезпечності

В Україні використовують чотири рівні небезпечності погодних умов. Вони показують, наскільки серйозною може бути ситуація та які наслідки варто очікувати.

Жовтий рівень (I рівень) Погода може спричиняти незручності та окремі небезпечні ситуації. Потрібна підвищена увага, але загроза невисока.

Помаранчевий рівень (II рівень) Небезпечні погодні явища, які можуть завдати значної шкоди. Можливі ускладнення руху, перебої в роботі інфраструктури, підвищений ризик для людей. Рекомендується обмежити перебування зовні та уважно стежити за офіційними попередженнями.

Червоний рівень (III рівень) Дуже небезпечні явища з високою ймовірністю серйозних наслідків — руйнування інфраструктури, аварійні ситуації, значні загрози для життя та здоров’я. Потрібні максимальна обережність і виконання всіх рекомендацій рятувальників.

Базовий рівень (без попереджень) Погодні умови звичайні, небезпечних явищ не очікується.

Чим вони відрізняються:

  • Жовтий — можливі ризики, але без значної шкоди.
  • Помаранчевий — явища здатні суттєво впливати на безпеку й інфраструктуру.
  • Червоний — найвища небезпека з великими можливими руйнуваннями та ризиками для життя.

Нагадаємо, ми писали про те, що Україну накрили магнітні бурі. Також ми писали про те, де завтра буде дощити.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси туман Шторм-Одеса
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації